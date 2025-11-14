川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕

川普政府擴大打擊之下，數千名無證移民兒童的父母或監護人遭到逮捕。示意圖（路透）

有線電視新聞網(CNN)14日獨家報導，川普 政府擴大打擊之下，數千名無證移民 兒童的父母或監護人遭到逮捕。過去幾個月裡，川普資深官員把查緝重點放在前總統拜登執政期間從美國南部邊境偷渡入美的未成年人士，最近一波跨部會行動則凸顯了川普政府正在加強鎖定無證兒童與照顧者。

根據CNN取得聯邦統計數據，川普政府今年針對無證兒童父母、監護人、照顧者展開的兩次查緝行動，共計逮捕將近3000人。國土安全部 發言人說，逮捕主要是人口走私調查結果，沒有成年人陪伴的非法入境兒童(unaccompanied alien children)被發現淪為人口走私活動的一部分。

消息人士說，支持擴大查緝行動的白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)與其他政府官員認為，擴大鎖定無證兒童父母、監護人與照顧者，是實現大規模遣返計畫的相對容易方式，因為政府可以很快查到這些民眾的下落。川普政府官員認為，這波行動可以定調為人道主義行動，因為許多無證兒童偷渡入境的過程非常危險。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)本周與州政府、地方執法機關聯手推出倡議行動，由地方主管機關對無證兒童展開確認安危(welfare checks)檢查。名稱為「無人陪伴的非法入境兒童安全確認倡議」(UAC Safety Verification Initiative)的計畫10日在佛羅里達州展開，實施範圍將逐步擴大到全國各地。

知情人士說，上個月展開的另一個行動中，國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations)幹員逮捕在美非法居留、有犯罪紀錄或曾借助人口走私販子的擔保人(sponsors)。根據幹員接獲命令，完成逮捕後應以人口走私罪名將照顧者移送法辦，如此一來兒童便無人照顧，監護權可能由美國政府取得。

CNN先前報導，ICE今年透過確認安危行動讓美國政府取得數百名無證兒童監護權，原因是兒童生活環境危險，或者身為家長或親屬的擔保人遭到移民查緝。

聯邦統計顯示，國土安全調查處已逮捕450名沒有成年人陪伴無證兒童的擔保人，國土安全部表示，許多落網者有犯罪前科。