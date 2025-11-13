把毒品恐怖分子趕出西半球 美防長宣布啟動「南方之矛行動」

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）。美聯社
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）於美東時間14日晚間在「X」發文，宣布啟動一項名為「南方之矛」（Southern Spear）的新行動，目標是打擊西半球的「毒品恐怖分子」。

赫塞斯寫道：「川普總統下令採取行動，戰爭部正在照辦。我今天宣布啟動『南方之矛行動』，在『南方之矛』聯合特遣隊（Joint Task Force Southern Spear ）和美國南方司令部的帶領下，這項任務要保衛美國，把毒品恐怖分子趕出我們的半球，並保護美國不受那些正在害死我們人民的毒品侵害。」

他強調：「西半球是美國的鄰里，我們會保護它。」

（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

國會山報已向五角大廈詢求更多說明。BNO News報導，行動範圍與可能鎖定的目標目前尚未公布。新聞周刊則稱，此次行動自今年夏季展開，是川普政府打擊該地區「毒品恐怖主義」更大戰略的一部分。命名「南方之矛」顯示行動規模正持續擴大，且勢必延續一段時間。

赫塞斯發文之際，據報他與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及其他高階將領，已於13日在白宮向川普簡報針對該地區的軍事選項，其中包括可能對委內瑞拉發動地面打擊。同時，一名五角大廈官員透露，美軍本月10日在加勒比海對一艘疑似販毒船隻發動今年第20次致命打擊，擊斃4名「毒品恐怖分子」。

