川普不甩環保 綠色轉型國家「吃悶虧」全球不甩一起遭殃

編譯易起宇／綜合外電
彭博報告顯示，如果只有美國總統川普反悔環保政策，美國經濟將能受益，但如果引發全球效仿，全球經濟都將一起糟糕。 美聯社
彭博經濟學家最新報告指出，美國總統川普推行的刪除綠色能源目標和加倍押注化石燃料政策，長期將使美國經濟受益，並讓那些仍在押注綠色轉型的國家受傷。但如果是全球集體喊卡環保政策，全世界經濟都將一起萎縮。

彭博經濟學家這份報告，研究氣候變遷和減排成本對2050年為止的各國經濟影響。結果發現，透過販售更多化石燃料和迴避滿足環保監管支出，美國的國內生產毛額（GDP）將比繼續進行乾淨能源轉型國家，多成長1%。但假設其他國家繼續推動再生能源轉型，全球經濟將比基本設想萎縮0.2%。

雖然這些未來25年的經濟影響或許看起來溫和，但研究員表示，氣候暖化的大部分實際影響預料將發生在2050年以後，而且也可能提高氣候變遷以不可逆方式加速的風險。

共同撰寫這份報告的彭博經濟學家Eleonora Mavroeidi和Maeva Cousin說：「如果川普一個退出轉型，美國將會獲勝。但如果其他國家也這麼做，美國將會輸，而且幾乎所有其他國家也會一起沉淪。」

他們表示，這描繪出的是古典經濟學概念中的「公地悲劇」（Tragedy of the commons），當所有參與者都追求對自己而言的最佳利益時，可能導致最壞的整體結果。

這份報告也顯示，美國不甩環保政策，也會導致另一個結果：激勵其他國家效仿。如此一來，美國經濟也將變得更糟。和所有國家繼續追求再生能源的情境相比，在此情況下，美國經濟和全球經濟都將倒退約1%，全球二氧化碳排放也將增加約75%。

不過，雖然彭博報告假設，美國未來25年放棄再生能源目標，全球其他國家則繼續追求此目標，但現實可能比假設更複雜。例如上個月，美國壓力導致其他國家暫緩對一項重要的監管里程碑進行表決，即讓造船業開始為其排放付費。

非黨派智庫Energy Innovation能源和氣候政策專家Robbie Orvis表示，彭博經濟的模型假設並未反映現實生活，例如當中排除了鼓勵部署乾淨能源技術的稅額減免所扮演的角色，「需要設想更廣泛的政策可能性」。

不過，無論全球大多數國家是否堅持綠色轉型，氣溫較高、所得較低的國家預料都將面臨到氣候變遷最嚴重的影響。彭博報告發現，印度、越南和印尼將是最大輸家，撒哈拉以南非洲、中東和北非也將受創。美國和加拿大等較氣候涼爽、較富裕國家則較能隔絕影響，因此預期損失也較小。

