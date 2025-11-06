地磁風暴來襲 美國北部多州周四五預計出現極光

我的頻道

記者馬璿╱紐約即時報導
美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)警告，一場今年最強烈的地磁風暴之一即將抵達地球，預計將在美國北部24個州引發極光現象。圖為極光示意圖。(美聯社)
美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)警告，一場今年最強烈的地磁風暴之一即將抵達地球，預計將在美國北部24個州引發極光現象。圖為極光示意圖。(美聯社)

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)警告，一場今年最強烈的地磁風暴之一即將抵達地球，預計將在美國北部24個州引發極光現象，包含紐約州、賓州新英格蘭等地，最南可見範圍則可能延伸至奧勒岡州及伊利諾州。

NOAA太空天氣預報中心指出，監測顯示太陽在本周一至周三之間出現四次顯著的日冕物質拋射(CME)，即太陽日冕層突然噴發出大量等離子體與磁場。根據預測，其中至少一股CME將於周四深夜至周五清晨抵達地球，並引發G3級強烈地磁風暴。

依據NOAA的觀測地圖，本次北極光活動範圍涵蓋約24個州，包括阿拉斯加、華盛頓、奧勒岡、愛達荷、蒙大拿、懷俄明、達科他、內布拉斯加、明尼蘇達、艾阿華、威斯康辛、伊利諾、密西根、印第安納、俄亥俄、紐約、賓州、新英格蘭多州及緬因等地。NOAA表示，地磁風暴觀測警報將持續至周五上午，不過部分北部地區在周五晚間仍有機會再度觀測到極光。

地磁風暴雖對人類健康並無直接危險，且地球磁場與大氣層足以抵禦太陽帶電粒子的輻射，但NOAA仍警告，G3級地磁風暴可能干擾衛星運作，尤其是GPS定位系統及通訊訊號，甚至損壞敏感設備。不過，這類太空天氣事件可能對科技系統造成顯著影響。

過去也曾出現電力系統受影響的案例，例如1989年加拿大魁北克省就因地磁風暴引發大停電。此外，高緯度地區的航班在風暴期間可能調整航線，以避免無線電通訊受干擾。

極光現象是當太陽閃焰與地球高層大氣中的原子與分子碰撞時產生的自然光影效應。太陽活動達到極大期後磁場擾動將變得頻繁，使極光觀測機率顯著上升。NASA指出，太陽的11年活動周期已於2024年10月進入高峰期，預計由太陽黑子引發的強磁活動將持續至2026年。

專家建議，觀賞極光的最佳時段為晚間10時至凌晨4時，應選擇遠離城市光害的地點。NASA提醒，因智慧型手機與數位相機感光度遠高於人眼，即使肉眼難以辨識，仍可能捕捉到極光影像。

