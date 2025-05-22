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2名以色列使館人員遭槍殺 美司法部指控嫌犯謀殺罪

記者陳熙文／華盛頓即時報導
以色列駐華盛頓大使館館員李辛斯基（右）和美籍館員米爾格林（左）21日晚間在華府「首都猶太博物館」附近遭槍擊喪生。（路透）
以色列駐華盛頓大使館館員李辛斯基（右）和美籍館員米爾格林（左）21日晚間在華府「首都猶太博物館」附近遭槍擊喪生。（路透）

美國華府21日驚傳槍擊案，兩名以色列駐華府大使館人員遭到槍殺，白宮22日指出，美國總統川普為此感到非常難過和憤怒；白宮表示，反猶太主義必須從社會上根除，並指出，司法部將最大程度依法起訴行兇者。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，美國司法部已經向嫌犯羅德里格斯（Elias Rodriguez）提起聯邦謀殺罪的指控。

華府21日晚間發生發生槍擊案，兩名以色列大使館人員於首都猶太人博物館外遭到射擊，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日指出，兩名受害者分別為李辛斯基（Yaron Lischinsky）和米爾格林（Sarah Milgrim），兩人為一對年輕情侶，李維特並指出，李辛斯基計畫下周在耶路撒冷向米爾格林求婚。

李維特指出，李辛斯基的父親稱兩人非常相愛，以色列大使館也表示他們兩人是大使館備受注目的一對。

據了解，兩人21晚間參加美國猶太委員會在華府猶太博物館舉辦的活動之後遭槍殺身亡，犯嫌是來自美國芝加哥的男子羅德里格斯，他曾在犯案現場高喊「解放巴勒斯坦」(free, free Palestine)。

李維特表示，邪惡的反猶太主義必須從社會上根除，她22日上午與司法部長邦迪（Pam Bondi）談話，邦迪稱司法部將最大程度依法起訴行兇者。

川普21日也在社群網路上表示，這些顯然是因為反猶太主義造成的槍擊案必須現在就停止，並表示，美國沒有空間給仇恨與激進主義；川普在社群網路上向受害者的家屬表示哀悼，並表示，他很難過看到這樣的事情能發生。

李維特說，川普22日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，兩人除了討論到伊朗問題，也談到「這件悲慘的槍擊案」。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）22日也表示，國務院譴責這件令人髮指的謀殺，指對猶太人的仇恨已經有千年之久，並認為現在已經是21世紀，這樣野蠻的行為必須停止。

布魯斯說，美國總統和國務卿都認為已經夠了，不應該再次發生；布魯斯指出，美國與以色列站在一起，國務院的外交安全局持續向哥倫比亞特區警察局提供協助，並與聯邦和地方執法者配合。

猶太 以色列 司法部

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