華府智庫揭AI生成馬斯克影片 以假亂真推親中論述

科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）。美聯社

華府智庫「保衛民主基金會」指出，YouTube頻道MuskTalk007上盡是AI 生成的模仿馬斯克 影片，推動親中宣傳。MuskTalk007去年底創立以來，已累積近200萬次觀看次數，其中詆毀美國、展示中國科技及經濟優越性的影片獲得相當多關注。

保衛民主基金會（FDD）2月7日於網站刊出相關政策簡報，指MuskTalk007使用AI模仿科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的聲音和外表，透過機械化的語音模仿他的語氣及口音。似乎還利用AI修改一段去年的真實訪談，讓影片看起來好像是馬斯克本人在敘述內容。

FDD指出，MuskTalk007既不承認使用AI，也不表明內容屬惡搞，顯示它試圖讓觀眾誤以為影片為真。

根據FDD簡報，MuskTalk007推崇中國科技，包括無人機和戰鬥機。其中一段影片聲稱，中國AI公司DeepSeek的V3模型比美國AI模型更強。這段影片在1月3日上架，早於美國媒體1月下旬對DeepSeek AI模型的大篇幅報導。

MuskTalk007也經常宣稱中國共產黨相對於美國的優越性，例如暗示中國擁有先進軍事技術，並多次聲稱中國的救災方式優於美國因應加州火災的方式，還預測中國可能會在與美國的貿易戰中占上風。

FDD表示，MuskTalk007批評日本汽車製造商日產汽車公司，並聲稱德國汽車公司在電動車 生產上落後中國。這種說法與北京更大規模的手法相似，也就是利用公開或秘密的影響力來推廣自家電動車，同時批評西方國家對中國電動車徵關稅。

馬來西亞研究員艾德瑞安．黃（Adrian Wong）1月中旬發現MuskTalk007，並稱是由中共資助的五毛網軍建立。不過，艾德瑞安．黃並未提供具體證據來佐證這項說法。

FDD指出，MuskTalk007的行為、敘事與澳洲戰略政策研究所（ASPI）2023年12月揭露的親中網絡「影子劇場」（Shadow Play，暫譯）相似，兩者都聲稱中國在科技方面勝過美國，並讚揚中國的基礎設施計畫。

此外，兩者都採用類似的影片風格，使用AI生成的語音旁白，通常搭配庫存圖片及素材。值得注意的是，MuskTalk007宣傳中國的北斗衛星導航系統，正是ASPI最初調查「影子劇場」時的線索。

保衛民主基金會指出，美國政府正停止反制外國惡意影響力的作為，司法部長邦迪（Pam Bondi）2月5日發布備忘錄，解散司法部外國影響力特別工作小組，在這樣的背景下，MuskTalk007的巨大影響力尤其令人憂心。

FDD建議，私營企業仍然可以並且應該繼續防範這類外國勢力惡意操縱其平台，例如YouTube應考慮關閉MuskTalk007和違反YouTube欺騙行為政策的類似頻道。非營利組織也可以繼續向私人公司提供有關外國惡意影響運作的研究。

除了MuskTalk007，今年1月創立的Musk Chat頻道上也充斥AI生成的馬斯克影片，昨天上架1部以陸配亞亞限期離境事件為主題的影片，點閱率約3.7萬，有台灣前政府官員也在社群媒體轉發。