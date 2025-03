電影法櫃奇兵裡的聖物「約櫃」藏在哪 CIA早就知道？

中央情報局(CIA)。路透

傳說中放著上帝「十誡」(Ten Commandments)的聖物「約櫃」(Ark of the Covenant),不只是電影「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)情節,可能還是已經被中央情報局 (CIA)掌握線索的歷史物證。今日美國報(USA Today)報導,川普 政府國安高層在加密通訊群組討論攻擊葉門計畫的消息傳出後,「約櫃」27日在社群媒體 X與Google成為熱門話題,最新曝光的檔案顯示,中情局多年前透過具有「遙視」能力的靈媒,找到幾千年下落不明的「約櫃」放置地點。

每日郵報(Daily Mail)新聞網站26日報導,根據最新曝光檔案,中情局1980年代請來聲稱具有特異功能的靈媒進行各種實驗,編號32號的「遙視者」(Remote Viewer)測試題目是尋找某件物品。中情局並未告知尋找物品是傳說中的「約櫃」,「遙視者」則表示物品就在中東地區。

根據檔案紀錄,在1988年12月5日的實驗裡,「遙視者」描述要尋找的物品是個容器,造型像棺材,材質為木頭,還有黃金、白銀,有著六翼天使的裝飾,容器是放在另一個容器裡,存放地點在中東某處黑暗潮濕的地底下。

「遙視者」說,在存放物品的地點,民眾說著阿拉伯語,附近建築物有著清真寺的圓頂,民眾幾乎全部穿著白色服裝,黑髮褐眼。

這項實驗是中情局「太陽光束計畫」(Project Sun Streak)秘密計畫項目之一,計畫主旨在於透過靈媒的遙視能力搜集情報,協助政府尋找遭伊斯蘭恐怖組織挾持的人質下落、追蹤美國國內逃犯的潛逃路線。

根據2000年已經解密的紀錄,「遙視者」描述尋找物品的功能與儀式、紀念、致敬、復活有關,代表的歷史意義遠超過目前所知,物品受到實體保護,唯有授權者才能在正確時機才會開啟,雖然物品上鎖方式相當簡單,但任何人若企圖打開「將被容易保護者以未知力量摧毀」。