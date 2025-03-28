我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」

電影法櫃奇兵裡的聖物「約櫃」藏在哪 CIA早就知道？

記者顏伶如／即時報導
中央情報局(CIA)。路透
中央情報局(CIA)。路透

傳說中放著上帝「十誡」(Ten Commandments)的聖物「約櫃」(Ark of the Covenant)，不只是電影「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)情節，可能還是已經被中央情報局(CIA)掌握線索的歷史物證。今日美國報(USA Today)報導，川普政府國安高層在加密通訊群組討論攻擊葉門計畫的消息傳出後，「約櫃」27日在社群媒體X與Google成為熱門話題，最新曝光的檔案顯示，中情局多年前透過具有「遙視」能力的靈媒，找到幾千年下落不明的「約櫃」放置地點。

每日郵報(Daily Mail)新聞網站26日報導，根據最新曝光檔案，中情局1980年代請來聲稱具有特異功能的靈媒進行各種實驗，編號32號的「遙視者」(Remote Viewer)測試題目是尋找某件物品。中情局並未告知尋找物品是傳說中的「約櫃」，「遙視者」則表示物品就在中東地區。

根據檔案紀錄，在1988年12月5日的實驗裡，「遙視者」描述要尋找的物品是個容器，造型像棺材，材質為木頭，還有黃金、白銀，有著六翼天使的裝飾，容器是放在另一個容器裡，存放地點在中東某處黑暗潮濕的地底下。

「遙視者」說，在存放物品的地點，民眾說著阿拉伯語，附近建築物有著清真寺的圓頂，民眾幾乎全部穿著白色服裝，黑髮褐眼。

這項實驗是中情局「太陽光束計畫」(Project Sun Streak)秘密計畫項目之一，計畫主旨在於透過靈媒的遙視能力搜集情報，協助政府尋找遭伊斯蘭恐怖組織挾持的人質下落、追蹤美國國內逃犯的潛逃路線。

根據2000年已經解密的紀錄，「遙視者」描述尋找物品的功能與儀式、紀念、致敬、復活有關，代表的歷史意義遠超過目前所知，物品受到實體保護，唯有授權者才能在正確時機才會開啟，雖然物品上鎖方式相當簡單，但任何人若企圖打開「將被容易保護者以未知力量摧毀」。

社群媒體 川普 中央情報局

上一則

國會預算辦公室：美國債務水平 將在2029年創新高

下一則

川普欲掌控加薩格陵蘭加拿大 多數美國民眾不支持

延伸閱讀

傑克布萊克接演「麥塊電影」 全因兒子1句話

傑克布萊克接演「麥塊電影」 全因兒子1句話
誤殺意外4年後 亞歷鮑德溫「Rust」預告片出爐

誤殺意外4年後 亞歷鮑德溫「Rust」預告片出爐
「絕命終結站」暌違14年回歸 神秘驗屍官身世揭密

「絕命終結站」暌違14年回歸 神秘驗屍官身世揭密
麥當勞推「麥塊」限時套餐 送遊戲獨家獎勵

麥當勞推「麥塊」限時套餐 送遊戲獨家獎勵

熱門新聞

社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42
聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

2025-03-23 03:03
就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)

AI業搶人才 「5職位」年薪上看10萬、甚至不需大學文憑

2025-03-21 02:10

超人氣

更多 >
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力

每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力
判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標

判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感