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解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

記者顏伶如／即時報導
國家檔案館和記錄管理局網站18日公布前總統甘迺迪遇刺解密檔案。路透
國家檔案館和記錄管理局網站18日公布前總統甘迺迪遇刺解密檔案。路透

國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)網站18日公布前總統甘迺迪(John F. Kennedy)遇刺解密檔案，紐約郵報(New York Post)19日報導，絕大多數資料只是證實了長期流傳的消息，但某些片段則耐人玩味，例如中央情報局(CIA)可能涉案。

註記日期為1967年6月的一份備忘錄寫道，前陸軍情報官安德希爾(Gary Underhill)在甘迺迪遭遇槍擊死亡隔天，情緒激動匆忙逃離華府，深夜抵達新澤西州一名友人的住家。根據友人描述，安德希爾非常焦慮不安，聲稱「中情局內部小集團」(small clique within the CIA)正是暗殺事件幕後黑手，集團從事槍枝、毒品與其他違禁品走私，獲利可觀，友人說，安德希爾擔心性命不保，考慮出國避風頭。

不過，半年之後，安德希爾被人發現陳屍公寓。

安德希爾是前陸軍上尉，二戰期間擔任情報官，與五角大廈高層將領熟識，跟中情局高層官員也關係密切。

紐約郵報報導，安德希爾左耳後有槍傷，當年法醫認定死因為開槍自盡，但發現屍體的友人布萊恩斯(Asher Brynes)指出，安德希爾是右撇子。

註記日期1991年11月20日的美國情報電報則寫道，俄羅斯特務組織「國家安全委員會」(KGB)官員尼科諾夫(Nikonov)對於落網兇嫌歐斯華(Lee Harvey Oswald)是否為KGB特工展開調查之後，證實歐斯華不曾擔任KBG特工，但歐斯華在蘇聯期間則受到KGB嚴密監視。

文件寫道，歐斯華在蘇聯練習射擊時，槍法很差。尼科諾夫也說，歐斯華跟蘇聯妻子經常吵架，受到妻子嚴格管教。

美軍陸戰隊退役的歐斯華，在1963年甘迺迪遇刺之前4年叛逃到蘇聯。甘迺迪遭暗殺之前，歐斯華曾前往位於墨西哥的古巴領事館，並聯繫蘇聯駐墨大使館如何申請旅遊簽證。

解密檔案中的一份文件指出，中情局曾追蹤一名代號「AMFUANA-1」的古巴籍公民。這名男子1961年被派往古巴，在當地建立一個至少20人的組織，對美國提供50多份報告。

古巴 新澤西州 CIA

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