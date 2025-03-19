8萬頁甘迺迪遇刺文件公布 川普：會有很多東西可以讀

川普下令解密有關前總統甘迺迪在1963年11月22日於德州達拉斯市遇刺的絕密檔案。(美聯社)

川普 政府18日公布前總統甘迺迪(John F. Kennedy)1963年遇刺案的政府文件，內容共計8萬頁。

美聯社報導，解密後的甘迺迪遇刺檔案公布於國家檔案館和紀錄管理局(National Archives and Records Administration, NARA)官方網站，NARA收藏逾600萬頁關於甘迺迪遭暗殺的紀錄、照片、影像、錄音和文物，其中絕大多數先前已公布。

川普17日探視華府甘迺迪表演藝術中心時表示：「我們有大量的紙本文件，你們會有很多東西可以讀。」

研究人員估計，約3000則紀錄尚未全數公布或已公開部分內容。

聯邦調查局(FBI)2月指出，約發現2400份關於甘迺迪遇刺案的新文件紀錄。

許多研究過歷任政府公布內容的學者表示，公眾不該期待新發布的文件會造成任何驚人改變，但人們依然對甘迺迪遇刺事件的細節充滿興趣。

1963年11月22日，時任總統甘迺迪訪問德州 達拉斯時遇害；當時甘迺迪的車隊行經迪利廣場(Dealey Plaza)，前陸戰隊退伍軍人歐斯華(Lee Harvey Oswald)從附近的德州教科書貨倉大樓(Texas School Book Depository)六樓，持狙擊槍射殺甘迺迪。

警方當時逮捕24歲的歐斯華，但兩天後移送犯人途中，歐斯華遭具幫派背景的夜店老闆魯比(Jack Ruby)以手槍擊斃，全案成為懸案，謎團未解，反而更深。

甘迺迪遇刺一年後，繼任總統詹森(Lyndon B. Johnson)指示時任最高法院首席大法官華倫 (Earl Warren)領導並成立「華倫委員會」(Warren Commission)，負責調查甘迺迪遇刺事件；結果顯示，歐斯華單獨犯案，調查人員未找到陰謀論證據。

然而，這並未平息往後數十年來的眾說紛紜，紐約郵報報導，華倫委員會的官方結論普遍存在爭議且不為民所信。

民調顯示，大多數國人認為，甘迺迪遇刺牽涉更龐大的陰謀，牽涉黑手黨、中央情報局(CIA)和心懷不滿的古巴流亡者等。

1990年代初期，聯邦政府要求所有與甘迺迪遇刺案相關的檔案，都存放在NARA的單一館藏；該館藏必須在2017年之前開放，除非總統做出豁免裁示。

川普2017年首次就任總統時表示，他將公布所有剩餘紀錄，但最終基於國安考量而延遲公開；前總統拜登任內持續公布相關檔案，但有些內容仍未曝光。