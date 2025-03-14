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2小時要價840元 波城多名華男涉高檔妓院買春被控罪

特派員黃惠玲／即時報導
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該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)
該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

麻州劍橋市法庭14日舉行涉嫌到高檔妓院買春者的聽證會，共12名涉嫌嫖娼的男子遭公開點名，而其中唯二親自出庭者，包括28歲華男朱馬克(Mark Zhu，以下均為音譯)及29歲的華男韓子軒(Jason Zixhuan Han)。

其中朱馬克涉嫌以840元代價，與涉案妓院的一名性工作者進行兩小時無保護性行為(賣淫術語「bb」)，由律師陪同的朱馬克全程保持沉默。放射科醫生韓子軒是14日親自到庭的另一位涉案買春男，根據法庭文件，韓傑森支付了一小時的「女友體驗」(Girlfriend Experience，GFE)費用。這種體驗是指一種「模糊金融交易與浪漫關係界限」的服務，通常這類服務不限於性愛，而是提供陪伴性女友體驗的妓女。

其他被點名者，還包括多位華裔吳凱利(Kerry Wu)、周博雅(Boya Zhou)、鄒一鴻(Yihong Zou)、鄒帕波(Pablo Domingo Zou)、趙品豪(Pinhao Chao)，以及其他族裔的朵蘭(John Doran)、拉卡瓦(David LaCava)、麥吉利夫雷(Peter MacGillivray)、魏爾許(Patrick Walsh)、藍費爾(Jonathan P. Lanfear)共12人。

這起案件涉及一個在麻州和華府郊區共六個地點運營的賣淫網絡，該網絡要求潛在客戶提供詳細的文件和推薦信，這也為檢方提供了大量關於使用該服務的男性的信息。

檢方指控，該賣淫網絡運營的網站虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。據檢方稱，運營者在麻州的水城(Watertown)、劍橋，以及維吉尼亞州的泰森斯(Tysons)和費爾法克斯(Fairfax)等地，租用高檔公寓作為賣淫場所，主要接待公職人員、軍官、高級政府承包商、醫生、教授和執行長等「有錢且有權」的客戶。

檢方稱，這些客戶每小時支付高達600元的費用，與主要為亞洲女性的性工作者發生關係，這些女性據信受到性販運剝削。

2023年底，聯邦調查人員突襲了這些賣淫場所，發現了數百萬元現金和大量禮卡等物品。三名經營該賣淫網絡的皮條客已在2023年11月被指控後認罪。訴訟文件還顯示，一條與麻州運營相關的手機短信中有一份「菜單」，列出了可用的性服務、每小時費率和可選擇的女性。

調查人員希望通過揭露這些男子的奢華消費來追究「責任」。檢方在2023年12月的法庭聽證會上，尋求對28名涉嫌使用賣淫場所的男子提起訴訟，涉案男子均面臨輕罪指控，目前沒有人被捕。

14日在劍橋法院外還有示威活動，當涉案客戶及其律師進入法院時，遭到這些抗議人士怒罵。據「波士頓環球報」報導，這場示威活動是由多個反剝削組織主辦。這些被告面臨支付性服務費用的指控，如果定罪，不太可能被判入獄。不過，為性工作者發聲的倡導者表示，公開這些男子的名字可以讓外界羞辱他們，從而減少這類人對性工作者的需求。

手機簡訊上顯示代表服務項目、價格即可選擇女性的「菜單」。(法院文件截圖)
手機簡訊上顯示代表服務項目、價格即可選擇女性的「菜單」。(法院文件截圖)
調查人員查獲詳載妓院客戶名單的筆記。(司法部)
調查人員查獲詳載妓院客戶名單的筆記。(司法部)
調查人員在多處妓院查獲大筆現金、禮卡。(司法部)
調查人員在多處妓院查獲大筆現金、禮卡。(司法部)

麻州 維吉尼亞州 華裔

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