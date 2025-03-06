即將少睡一小時 夏令時間影響健康？

多數美國人都會在9日（周日）因夏令時間（日光節約時間）開始而 「少睡一小時」。美聯社

大多數美國人都會在9日（周日）因夏令時間（日光節約時間 ）開始而 「少睡一小時」，失去這一小時的睡眠不僅會讓人在第二天感到疲倦和暴躁，還可能會損害健康。

據美聯社報導，更暗的早晨和更多的晚間光線會打亂生理時鐘，因此帶來幾個星期或更長時間的睡眠問題，甚至心臟病 發作和中風 的發病率也會上升。

美國的日光節約時間將從周日凌晨2點開始，大部分地區的人將會失去一小時的睡眠時間。

全球有數十個國家也遵守夏令時間，但開始和結束的日期各不相同。

太陽晚下山，大腦會發生什麼變化？

人的大腦中有一個「時鐘」，由曝露在陽光和黑暗中的時間來設定，這個晝夜節律是一個大約24小時的週期，決定了我們何時會困倦，什麼時候則會更有精神。

傍晚的光線過多，也就是夏令時間多出的一小時，會打亂腦中的規律，延緩幫助睡眠的褪黑激素增加，導致週期失調，造成入睡困難和睡眠不足，進而引發心臟病、認知能力下降、肥胖和許多其他問題。

晝夜節律不僅影響睡眠，還影響心率、血壓、壓力荷爾蒙和新陳代謝。

時間變化對健康有何影響？

根據一項針對美國交通事故死亡人數的研究，春季時間變更後的前幾天，由睡眠不足引發的車禍數量會暫時飆升，風險在早上最高。

而美國心臟協會（American Heart Association）的研究指出，在夏令時間開始後的星期一，以及之後的幾天內，心臟病發作的和中風的風險也會上升。

醫生們表示，嚴重的心臟病發作，一般在週一比較常見，且早上的血液比較容易凝結，而突然的晝夜節律紊亂可能會加重原本就有高血壓風險的人發病的機率。

如何為夏令時間做準備

美聯社建議可以在時間改變前的幾個晚上，逐漸將睡覺時間提早約15或20分鐘，第二天早上也提早起床，而在日光節約時間的第一個星期，清晨到戶外享受陽光，可以幫助重設生理時鐘。

睡眠專家建議，將每日例行活動，如晚餐時間或運動時間提前，也有助於提示身體開始適應新的週期。

美國會取消夏令時間嗎？

每年都有人談論終止日光節約時間，而川普總統在12月份剛剛當選時就承諾取消夏令時間。

然而過去幾年來，一項名為「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act）的兩黨法案一直在國會中停滯不前，該法案主張的是全年採用夏令時間作為「新的永久標準時間」。

對此，美國醫學會和美國睡眠醫學會同意是時候取消時間轉換了，但表示全年堅持使用原本的標準時間更符合太陽和人體生物學，使睡眠更穩定。