蓋洛普：美國成年人LGBTQ+比例近10% 雙性戀增多

LGBTQ內容相關的藝術展覽。(記者顏潔恩／攝影)

根據民調機構蓋洛普（Gallup）在2024年間對1萬4000多名年滿18歲的美國人進行的調查，其中近10%的人認同自己不是純異性戀者，且這個比例已持續上升。

「今日美國報」（USA TODAY）報導，蓋洛普高級編輯瓊斯（Jeff Jones）表示，他們在2012年首次進行這類調查時，上述比例只有3%左右。

如今2024年的最新調查結果顯示，這一比例已來到9.3%，主要由於越來越多較年輕人口認同自己是女同性戀 、男同性戀、雙性戀、跨性別或酷兒等（LGBTQ +），尤其是自稱雙性戀的人增加。

對性傾向及性別認同的法律和公共政策進行獨立研究的加州大學 洛杉磯分校（UCLA）威廉斯研究所（Williams Institute）其資深學者赫爾曼（Jody Herman）表示：「為何如此，我認為沒有單一答案。」

他說：「很可能有多種因素。顯然隨著時間推移，社會接受度已改變，對於LGBTQ的身分認同及這些人的存在相關認知和教育已有所不同，這可能讓較年長世代以往不敢透露身分的社會禁忌壓力減小。」