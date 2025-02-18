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誤認對方是巴勒斯坦人 美槍手朝以色列遊客開槍

中央社華盛頓17日綜合外電報導
27歲嫌疑人布拉夫曼（Mordechai Brafman）。圖取自邁阿密戴德郡矯正所（Miami-Dade County Corrections）
27歲嫌疑人布拉夫曼（Mordechai Brafman）。圖取自邁阿密戴德郡矯正所（Miami-Dade County Corrections）

美國佛羅里達州的1名猶太男子16日開槍射擊1輛汽車，因為他將車內的2名以色列遊客誤認為巴勒斯坦人。這名男子隨後被捕，並遭控2項殺人未遂罪。

綜合路透和「以色列時報」（The Times of Israel）報導，根據邁阿密戴德郡矯正所（Miami-Dade County Corrections）官網，27歲嫌疑人布拉夫曼（Mordechai Brafman）遭控犯下2項殺人未遂罪，他16日用半自動手槍向這輛汽車連開17槍。

邁阿密海灘（Miami Beach）警方通報，布拉夫曼接受警方問話時表示，他駕駛卡車經過邁阿密海灘時看見這2名男子，認為他們是巴勒斯坦人，於是他停下卡車，向他們開槍。

這2名受害者幸運逃過死劫，其中1人肩膀中彈，另1人前臂受傷。警方說，他們是以色列遊客，而非巴勒斯坦人。

警方表示，案發前布拉夫曼與2名受害者並無口角爭執，2人也稱自己是無端遇襲。

人權倡議人士表示，自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日跨境攻擊美國盟友以色列，以色列旋即在加薩走廊發動戰爭以來，美國反穆斯林、反巴勒斯坦和反猶太行動都出現與日俱增的趨勢。

美國近期發生的這類事件還包括德州1名3歲巴勒斯坦裔女童險遭人溺斃、伊利諾州1名6歲巴裔男童被刺死、德州1名美籍巴裔男子遭刺傷、紐約1名穆斯林男子被毆打、加州挺巴勒斯坦示威者遭暴徒攻擊；佛蒙特州則有3名巴裔學生被槍殺。

巴勒斯坦 以色列 德州

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