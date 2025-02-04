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某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

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某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

記者顏伶如／即時報導
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根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

新聞周刊(Newsweek)3日報導，某些美國駐外大使館已經向旅居當地的美國公民發出通知，如果沒有收到2月份社安金，表示沒有依照規定如期填寫並繳交「外國執法問卷調查」( Foreign Enforcement Questionnaire)。「外國執法問卷調查」是每年用來核對是否符合社安金領取條件的表格。

報導指出，根據美國駐哥斯大黎加大使館發布通知，如果沒有收到2月份社安金，便代表福利已被暫停(suspended)。過去兩周裡，旅居海地、墨西哥等地的美國公民也接到通知。

根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。如果社安金福利暫停的問題沒有即時解決，某些民眾恐將陷入財務困難。

新聞周刊報導，當地美國大使館的聯邦福利小組(Federal Benefits Unit)如果沒有在規定期限內收到社安金領取人提交的「外國執法問卷調查」，領取人的社安金就會遭到暫停。

新聞周刊分析，因為「外國執法問卷調查」表格未繳而遭社安金暫停的狀況過去便有前例。永久居住地址為海外，沒有在今年1月之前依照規定繳交「外國執法問卷調查」表格的社安金領取人，從2月開始就領不到社安金。

受到影響的民眾可向當地美國大使館聯邦福利小組申請補填資料，完成手續之後大約七個工作天便能收到社安金。

社安金領取人永久地址是美國國內，即使短期旅居海外，也不會受到影響。

社安金 大使館 福利

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