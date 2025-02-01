我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：新冠病毒源自中國實驗室是「可證實的事實」

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

延燒近月 洛杉磯斷崖大火、伊頓大火終獲控制

中央社洛杉磯31日綜合外電報導
在加州洛杉磯郡焚燒近1個月的斷崖大火和伊頓大火已經達到100%獲控制程度。(路透資料照)
在加州洛杉磯郡焚燒近1個月的斷崖大火和伊頓大火已經達到100%獲控制程度。(路透資料照)

根據美國加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）的說法，在加州洛杉磯郡焚燒近1個月的斷崖大火和伊頓大火已經達到100%獲控制程度。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）是在陣風風速達每小時約160公里、有「威脅生命」威力的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）狂吹下，於1月7日爆發。

由於風勢太強，所有投灑水或阻燃劑的消防飛機都無法起飛，只能等到天氣狀況改善，這使得整個南加州的滅火工作受阻。隨著大火失控猛燒，消防人員只能眼睜睜看著燃屑擴散到住宅區。

在最嚴重時候，估計有33萬1335人因為斷崖大火和伊頓大火而處於撤離警報範圍內，其中近19萬2000人面臨強制撤離，其餘約14萬人則是收到撤離警告。

這兩場大火合計焚燒了約1萬5163公頃土地，並將洛杉磯郡的寶馬山花園（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）兩地區的多個社區燒得精光，共造成29人死亡，其中17人的遺體是在伊頓大火區域被發現，使其成為1933年以來洛杉磯郡最致命大火。

伊頓大火一共摧毀了9418間建築物，使其登上加州史上破壞力第2強的大火；懸崖大火則排名第3，總計摧毀建物達6837間。

儘管所有撤離令已經解除，但大火肆虐過的社區仍受到危險的火災殘骸汙染。截至今天，艾塔迪那和寶馬山花園仍有部分地區處於「勿飲自來水」（Do Not Drink）警告範圍內。

加州 洛杉磯 南加

上一則

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

延伸閱讀

自燃、釋毒氣…洛杉磯火災後清理 鋰電池成大難題

自燃、釋毒氣…洛杉磯火災後清理 鋰電池成大難題
「別丟下我」伊頓山火百歲老婦獲救

「別丟下我」伊頓山火百歲老婦獲救
伊頓野火 百歲長者黑暗中絕望求救「別丟下我」

伊頓野火 百歲長者黑暗中絕望求救「別丟下我」
加油站監控曝火星…伊頓野火肇因 新證據指向南加州愛迪生輸電塔

加油站監控曝火星…伊頓野火肇因 新證據指向南加州愛迪生輸電塔

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛
影／費城小飛機墜毀 爆炸起火至少6死

影／費城小飛機墜毀 爆炸起火至少6死