醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

費城一架小飛機1月31日在一座購物中心附近墜毀。(美聯社)

美國一架救傷專機今天傍晚起飛不久後墜毀於費城 街區並化作火球，導致數棟民宅起火，機上載有一名兒童病患與另5人。總統川普 說「又有更多靈魂逝去」。

美聯社報導，飛機所屬的Jet Rescue Air Ambulance表示，出事飛機當時搭載4名機組員、1名兒童病患與1名看護。

Jet Rescue Air Ambulance在聲明中說：「我們無法證實是否有生還者。我們現在最關心的是病患家人、我們的工作人員、他們的家屬和地面受傷的其他受害者。」

費城市長派克（Cherelle Parker）在記者會表示，目前還不清楚傷亡人數，但有數棟房屋和車輛受損。

華府 兩天前才發生美國2009年以來傷亡最慘重的空難。29日晚間，一架載有60名乘客與4名機組人員的美國航空（American Airlines）客機與美國陸軍一架機上有3人的直升機在華府空中相撞，這起空難無人生還。

中央社引述法新社報導，在美國還在為1月29日的華府致命空難哀悼之際又發生飛機墜毀費城街區，川普說：「看到飛機在賓州費城墜毀，讓我感到非常悲痛。又有更多無辜的靈魂逝去。我們的人員已完全投入（救援）。」

這起墜機事故發生在距費城東北機場（Northeast Philadelphia Airport）不到4.8公里處，這座機場主要服務商務機與包機。

這架機型為Learjet 55的救傷飛機於當地時間下午6時06分從機場起飛不久後旋即從雷達消失，當時爬升到1600英尺高度。根據航班追蹤網站FlightAware，飛機當時準備飛往密蘇里州春田（Springfield）。