花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

Angela Yang。(UDFSC臉書)

美國航空子公司客機29日晚在華府 雷根國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後墜河，其中客機上的64名乘客中，包括兩名青少年花式滑冰選手，分別是來自維吉尼亞的華裔 Edward Zhou(16歲)，以及應是華裔的德拉瓦州Angela Yang。

在該航班乘客名單的華裔滑冰選手Edward Zhou，是「北維滑冰俱樂部」(The Skating Club of North Virginia)的成員，根據Edward Zhou的社交媒體Instagram顯示，去年8月15日他才剛滿16歲，來自維州的他於2021年時，還受邀參加過華府大專院校校友會聯合會助力2022冬奧系列活動之一的「冰上旋律」大型公益冰上表演 。

Edward Zhou曾在2022年的美國滑冰賽的青少年組贏得佳績。

根據Angela Yang參加的德拉瓦大學滑冰俱樂部(UDFSC)臉書 貼文，Angela跟她的滑冰雙人舞伴Sean Kay都參加了在堪薩斯州威契塔市(Wichita)舉行的花式滑冰錦標賽，兩人目前均在該航班的乘客名單。

該俱樂部在21日貼文祝福選手們比賽順利，而在華府機場空難後，有臉友在該貼文下留言詢問是否選手們搭上了發生意外班機，另一臉友回稱「令人傷心，他們都在該班機上。」

曾被選為UDFSC去年11月之星的Angela Yang，在該俱樂部臉書表示，她在成長過程中，因為姐姐和哥哥都打曲棍球，看著他們打曲棍球也激發了她開始滑冰的興趣。一開始她先打曲棍球，但隨著時間的推移，Angela發現自己對冰舞產生了濃厚興趣。所以從那時起她改攻冰上舞蹈。

她還提到，當自己情緒低落時，家人總是會予以鼓勵。她的目標是本賽季進入全國單人舞錦標賽，明年進入全國冰舞錦標賽決賽。在冰場外，她喜歡在iPad上創作數位藝術，還喜歡旅行和玩電玩。

美國隊雙人滑冰選手Luke Wang也參加了在堪州的比賽，他告訴「麥克拉奇新聞」(McClatchy News)，包括他在內獲得精英組資格的運動員，在當地多待了一天，其他運動員搭上了美國航空5342 航班。