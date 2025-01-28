我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凍結聯邦撥款美東下午5時生效 伊州現已無法進白卡支付系統

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

世界新聞網╱綜合報導
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

加州41歲華裔女子董晶（Phoebe Dong）因涉嫌幫助中國孕婦到美國生下嬰兒並讓嬰兒自動成為美國公民，被判處 3 年5個月監禁；她的丈夫、59歲的劉維岳（Michael Liu）去年12月也被判41個月刑期。

➤➤➤ 幫助中國孕婦來美產子 加州華裔男子被判刑3年半

美聯社報導，去年9月，董晶與丈夫因利用「美國快樂寶寶」（USA Happy Baby）進行串謀和洗錢而被判有罪，他們是歐巴馬時代嚴厲打擊所謂「生育旅遊」計畫的十幾人之一，該計畫幫助中國婦女在前往美國產子時隱瞞懷孕情況。此類企業長期在各州運營，為來自中國、俄羅斯、奈及利亞等國家的人們提供服務。

檢方表示，2012年至2015年間，「美國快樂寶寶」協助數百名女性從中國前往美國生下美國公民。旅客為享受到的服務支付高達4萬美元，包括在待在南加州期間幫忙租公寓，並與海外實體合作，指導女性在簽證面試以及抵達美國機場時該說些什麼，建議她們穿寬鬆的衣服掩蓋他們懷有身孕。

聯邦檢察官在法庭文件中寫道：「被告協助他的眾多客戶欺騙美國當局，為他們的孩子購買美國公民身分。這種犯罪行為重大，需判處有意義的判決，以促進對法律的尊重，並對被告究責。」

根據美國憲法第14修正案，任何在美國出生的孩子都屬於美國公民。許多透過「生育旅遊」到美國產子的海外父母認為，這不僅可以讓孩子在美國獲得教育，一旦擁有美國籍的孩子年滿21歲，父母便可以在美國申請永久居留權。

隨著川普總統重返白宮，「出生公民權」問題成為美國的焦點。川普上任後即發布行政命令，限縮「出生公民權」的定義，但此舉很快被聯邦法官阻止，稱其「公然違憲」。

美聯社報導，董晶在洛杉磯聯邦法院的量刑聽證會上聲淚俱下，表示過去因中國嚴格的「一胎化」政策，導致她的成長經歷中沒有兄弟姊妹；她宣稱中國政府曾強迫其母親墮胎，因此在她成為美國公民後，希望幫助那些尋求在美國生孩子的中國婦女。

「我不想失去我的孩子，」她告訴法庭。「我希望您能給我公正的評判。我將承擔所有責任。」聯邦檢察官尋求對董判處五年以上有期徒刑，並稱她和劉某幫助超過100名中國孕婦來美國。

美國公民 加州 川普

上一則

愛達荷州議員推動提案訴請最高法院推翻同性婚姻

延伸閱讀

美國繁榮華埠總會 推廣華人「團年」文化

美國繁榮華埠總會 推廣華人「團年」文化
DeepSeek疑突破美貿易限制 議員籲加強對中出口管制

DeepSeek疑突破美貿易限制 議員籲加強對中出口管制
谷歌地圖跟進川普 美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」

谷歌地圖跟進川普 美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」
川普揚言對半導體課關稅 台專家：高階晶片難取代

川普揚言對半導體課關稅 台專家：高階晶片難取代

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
加州有數以萬計民眾被迫生活在缺乏保險保障的處境裡，他們不是保單被保險公司取消，就是保費貴到無法負擔，當野火摧毀家園時，政府也不提供任何經濟援助，使許多人陷入困境。(美聯社)

沒保險也沒經濟援助…洛杉磯野火毀家園 居民面臨雙重打擊

2025-01-22 13:16
100多萬名2021年報稅時符合「紓困退稅抵免」資格卻未申領的納稅人，近日即將收到國稅的退款支票。(美聯社)

百萬名納稅人漏領2021紓困退稅支票 IRS補寄 1月底可收到

2025-01-26 11:15
眾院預算委員會同時考慮對所有獎學金、學術研究收入徵稅。（美聯社）

眾院預算委員會討論提案：停止房貸利息抵扣所得稅

2025-01-23 09:45

超人氣

更多 >
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝
「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長
105歲人瑞長壽秘訣在「早餐吃法」 營養學家也認證

105歲人瑞長壽秘訣在「早餐吃法」 營養學家也認證