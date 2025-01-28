助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

加州 41歲華裔女子董晶（Phoebe Dong）因涉嫌幫助中國孕婦到美國生下嬰兒並讓嬰兒自動成為美國公民 ，被判處 3 年5個月監禁；她的丈夫、59歲的劉維岳（Michael Liu）去年12月也被判41個月刑期。

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美聯社報導，去年9月，董晶與丈夫因利用「美國快樂寶寶」（USA Happy Baby）進行串謀和洗錢而被判有罪，他們是歐巴馬時代嚴厲打擊所謂「生育旅遊」計畫的十幾人之一，該計畫幫助中國婦女在前往美國產子時隱瞞懷孕情況。此類企業長期在各州運營，為來自中國、俄羅斯、奈及利亞等國家的人們提供服務。

檢方表示，2012年至2015年間，「美國快樂寶寶」協助數百名女性從中國前往美國生下美國公民。旅客為享受到的服務支付高達4萬美元，包括在待在南加州期間幫忙租公寓，並與海外實體合作，指導女性在簽證面試以及抵達美國機場時該說些什麼，建議她們穿寬鬆的衣服掩蓋他們懷有身孕。

聯邦檢察官在法庭文件中寫道：「被告協助他的眾多客戶欺騙美國當局，為他們的孩子購買美國公民身分。這種犯罪行為重大，需判處有意義的判決，以促進對法律的尊重，並對被告究責。」

根據美國憲法第14修正案，任何在美國出生的孩子都屬於美國公民。許多透過「生育旅遊」到美國產子的海外父母認為，這不僅可以讓孩子在美國獲得教育，一旦擁有美國籍的孩子年滿21歲，父母便可以在美國申請永久居留權。

隨著川普 總統重返白宮，「出生公民權」問題成為美國的焦點。川普上任後即發布行政命令，限縮「出生公民權」的定義，但此舉很快被聯邦法官阻止，稱其「公然違憲」。

美聯社報導，董晶在洛杉磯聯邦法院的量刑聽證會上聲淚俱下，表示過去因中國嚴格的「一胎化」政策，導致她的成長經歷中沒有兄弟姊妹；她宣稱中國政府曾強迫其母親墮胎，因此在她成為美國公民後，希望幫助那些尋求在美國生孩子的中國婦女。

「我不想失去我的孩子，」她告訴法庭。「我希望您能給我公正的評判。我將承擔所有責任。」聯邦檢察官尋求對董判處五年以上有期徒刑，並稱她和劉某幫助超過100名中國孕婦來美國。