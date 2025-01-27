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報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

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報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

記者顏伶如／即時報導
報稅季節今天開始。
報稅季節今天開始。

報稅季節今天(27日)開始，華爾街日報(WSJ)報導，納稅人報稅時要注意今年幾項重大改變，包括曾在網路賣東西可能收到1099-K稅表，2024年購買電動車獲7500元抵扣必須申報，零工經濟勞工要小心是否預估稅繳交不足而挨罰。

截止期限與災難紓困

2024年度所得稅申報期限是4月15日，但受到野火影響的洛杉磯郡(Los Angeles County)大約1000萬居民，報稅期限延長至10月15日。

根據2024年12月國會通過稅法，2020年至2024年間遭受特定天然災害影響的災民，如果損失超過調整後總收入(adjusted gross income，AGI)10%，報稅時即使不是列舉扣減(itemized deductions)也可以抵扣損失。

註冊會計師(CPA)索林(Richard Shorin)指出，最近剛為一名房屋遭受伊恩颶風(Hurricane Ian)嚴重損害的佛羅里達州客戶完成2022年修改稅表(amended returns)申報，客戶將可拿回將近6萬元退稅

曾在網路賣東西，可能收到1099-K稅表

2024年裡，在網路販賣演唱會門票、商品或服務的合計收入如果超過5000元，就會收到PayPal平台或eBay網站寄出的1099-K稅表，國稅局(IRS)也會同時收到1099-K稅表。

報導指出，估計有數百萬納稅人因此將收到1099-K稅表，報稅時切莫忘記申報。

建立身份保護個人識別號碼(IP PIN)保護稅務資料

國稅局表示，身份保護個人識別號碼有助於防止社會安全號碼(Social Security number)遭到他人盜用之後冒名報稅。

西雅圖稅務專家墨菲(Dannie Lynn Murphy)指出，曾經遭受詐騙以及正在辦理離婚的民眾，應該都要建立身份保護個人識別號碼。

2024年曾經購買電動車(EV)

許多購買電動車的消費者，在車廠便獲得7500元抵稅(tax credit)優惠，等於當場減價，但今年報稅時仍要申報這筆紀錄，證明符合抵扣資格。

墨菲指出，收入其實超過電動車抵稅門檻的納稅人，抵稅金額將被取消。

繳稅不足面臨罰款

從事「零工經濟」(gig economy)的民眾越來越多，由於薪資收入沒有預扣所得稅(tax withholding)，經常因為繳稅不足遭到罰款。維吉尼亞州稅務專家艾弗瑞特(LuSundra Everett)舉例說，一名客戶因為一年下來有10萬收入預估稅(estimated tax)繳交不夠，遭到罰款加利息大約7000元。

免費報稅

國稅局去年在12州推出免費網路報稅服務「直接申報」(Direct File)，今年擴大到25州、大約3000萬納稅人可以使用。

退稅不能再直接存入I Bonds

從今年開始，財政部不再讓納稅人將全部或部分退稅金額直接存入I系列儲蓄債券(Series I savings bonds，又稱I Bonds)。納稅人還是可以透過Form 8888表格，把退稅金額直接存入兩個以上戶頭，包括存款帳戶、傳統退休存款帳戶、羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)、教育儲蓄帳戶。

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