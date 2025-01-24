我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

ICE來真的 探員試圖進入芝城移民聚居區公校執法

特派員黃惠玲╱芝加哥即時報導
ICE探員試圖進入漢姆萊恩（Hamline）小學執法。（取自Google Map）
ICE探員試圖進入漢姆萊恩（Hamline）小學執法。（取自Google Map）

芝加哥20區區長泰勒（Jeanette Taylor)及芝加哥公立學校官員24日表示，移民及海關執法局的人員試圖進入「後院區」（Back of the Yards）的漢姆萊恩（Hamline）小學執法。

她告訴WTTW新聞觕，她正前往這所位於Loop西南方4747 S. Bishop St.的學校評估情況。

這所小學的工作人員，遵循了芝公校系統（CPS）的規定，將ICE探員留在學校外面，並立即聯絡了CPS的法律部門和CPS的安全和保安辦公室，以尋求進一步的指導。

CPS發言人表示，依規定ICE探員不得進入學校，也不得與任何學生或教職員交談。漢姆萊恩小學24日的教學和學習全天照常舉行。

聯邦移民探員前往芝加哥公立學校校園，是美國總統川普承諾發動「美國歷史上最龐大的國內遞解出境行動」，已在芝加哥展開的信號。

聯邦官員21日解除了對兩個主要聯邦移民機構的限制，即移民及海關執法局和海關及邊境保護局執法人員，可在敏感地點執行遞解行動，範圍包括教堂、學校、醫院、收容所和社區中心。

芝加哥市市長強森曾多次表示，他不會允許芝加哥警察協助移民及海關執法局的探員，遞解無證的芝加哥人，他並呼籲國會通過全面的移民改革。

根據CPS政策，芝公校禁止聯邦移民探員「進入CPS 校園，除非他們向CPS 行政部門提供證件、要求進入的原因，以及聯邦法官簽署的刑事搜索令」。

此外，CPS不得根據行政令、ICE扣留令或其他由執行民事移民法的機構發出的文件，就讓ICE探員進入學校。

移民 芝加哥 ICE

上一則

禁止再秀彩虹旗 川普政府：駐外使館只准掛美國國旗

延伸閱讀

古巴 海地 尼加拉瓜 委內瑞拉臨時假釋取消 將遭迅速遣返

古巴 海地 尼加拉瓜 委內瑞拉臨時假釋取消 將遭迅速遣返
辦公室遭FBI搜查後 羅州市政法院移民法官辭職

辦公室遭FBI搜查後 羅州市政法院移民法官辭職
川普新政允ICE進學校、執行逮捕令 亞當斯不明確表態

川普新政允ICE進學校、執行逮捕令 亞當斯不明確表態
應對ICE搜查 專家促無證移民了解權益

應對ICE搜查 專家促無證移民了解權益

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒官網)

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

2025-01-17 11:28
網紅吉米·唐納森在YouTube擁有超過3億粉絲。（美聯社）

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

2025-01-18 13:49
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
馬斯克發表對於TikTok的意見。(美聯社)

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

2025-01-19 18:00
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

2025-01-19 05:10

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」

走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」