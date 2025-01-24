ICE來真的 探員試圖進入芝城移民聚居區公校執法

ICE探員試圖進入漢姆萊恩（Hamline）小學執法。（取自Google Map）

芝加哥 20區區長泰勒（Jeanette Taylor)及芝加哥公立學校官員24日表示，移民 及海關執法局的人員試圖進入「後院區」（Back of the Yards）的漢姆萊恩（Hamline）小學執法。

她告訴WTTW新聞觕，她正前往這所位於Loop西南方4747 S. Bishop St.的學校評估情況。

這所小學的工作人員，遵循了芝公校系統（CPS）的規定，將ICE 探員留在學校外面，並立即聯絡了CPS的法律部門和CPS的安全和保安辦公室，以尋求進一步的指導。

CPS發言人表示，依規定ICE探員不得進入學校，也不得與任何學生或教職員交談。漢姆萊恩小學24日的教學和學習全天照常舉行。

聯邦移民探員前往芝加哥公立學校校園，是美國總統川普承諾發動「美國歷史上最龐大的國內遞解出境行動」，已在芝加哥展開的信號。

聯邦官員21日解除了對兩個主要聯邦移民機構的限制，即移民及海關執法局和海關及邊境保護局執法人員，可在敏感地點執行遞解行動，範圍包括教堂、學校、醫院、收容所和社區中心。

芝加哥市市長強森曾多次表示，他不會允許芝加哥警察協助移民及海關執法局的探員，遞解無證的芝加哥人，他並呼籲國會通過全面的移民改革。

根據CPS政策，芝公校禁止聯邦移民探員「進入CPS 校園，除非他們向CPS 行政部門提供證件、要求進入的原因，以及聯邦法官簽署的刑事搜索令」。

此外，CPS不得根據行政令、ICE扣留令或其他由執行民事移民法的機構發出的文件，就讓ICE探員進入學校。