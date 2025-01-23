ICE波士頓開第一槍 逮捕8人

移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

福斯新聞（Fox News）在波士頓 獨家採訪了移民及海關執法局（ICE ）的執法過程。ICE在川普 總統領導下的大規模遞解出境行動中，針對包括MS-13幫派成員和謀殺嫌犯在內的嚴重犯罪外國人。

影片來源：youtube/NBC News

福斯新聞目睹了ICE波士頓逮捕了八人，其中包括多名MS-13、國際刑警組織紅色通緝令、謀殺和強姦嫌疑人，以及一名近年來有18次定罪紀錄的海地幫派成員，該員對著媒體鏡頭說，「我不會回到海地」，「Fxxx川普、拜登。」

ICE波士頓辦公室主任海德（Patricia Hyde）告訴福斯新聞，「今天是美好的一天，我們從社區中釋放了幾個重大的公共安全威脅。 」他接著說，不幸的是，很多這些罪犯都是因庇護政策釋放，「但我們在這裡要告訴全國各地，無論他們是否被釋放，我們都會找到他們」。

ICE還落實了所謂的 「連坐」逮捕，即ICE逮捕的非法外國人並非他們最初的目標。

該案被捕的無證外國人，當時正與一名 MS-13 幫派成員在一起，該幫派成員21日才由一庇護城予以釋放，而ICE曾其發出拘留令但未被履行。

川普的邊境沙皇霍曼之前曾警告，連坐逮捕會在庇護區發生。