支付賠償金給喬州選務員 朱利安尼獲和解保住房子、財產

遭兩名喬治亞州選務官員指控誹謗並且敗訴的川普律師朱利安尼，16日與原告達成和解，同意支付一筆賠償金，並承諾永遠不再詆毀她們，換取保住他的財產。(美聯社)

前紐約市長、川普律師朱利安尼 (Rudy Giuliani)16日與兩名指控他誹謗的喬治亞州選務官員達成和解，同意支付一筆賠償金，並承諾永遠不再詆毀她們，換取保住他的財產。

華盛頓聯邦陪審團2023年12月裁定，朱利安尼損害喬州選務人員莫斯(Wandrea ArShaye "Shaye" Moss)和她母親弗里曼(Ruby Freeman)的名譽，應賠償她們1億4800萬元。原告勝訴的理由是，朱利安尼一再宣揚2020川普的勝選「被偷走」，就是她們這種選務員造成的，害她們遭受死亡威脅，讓她們寢食不安。

若不和解，敗訴的朱利安尼必須依法院判決如數賠償；原本16日舉行的審判庭將裁決如何處理他在佛州的房產和三枚紐約洋基隊世界大賽勝利紀念戒指。如今兩造達成和解，朱利安尼的財產得以免於遭到拍賣。

弗里曼母女說，「這四年，對我們簡直是一場夢魘。我們奮力澄清名聲，回復名譽，證明我們完全沒錯。今天終於看到里程碑，和毀謗者和解，自己也可以好好過日子。我們同意讓朱利安尼先生保住房產，條件是付一筆賠償金，並保證永遠不再毀謗我們。」

朱利安尼在社媒上說，「和解不表示任何一方有罪或有錯，對雙方達成的協議，我很滿意，毫無怨懟，我可以保住在紐約和佛州的房子和個人財產。」

他說，「沒有人該受到威脅、騷擾或恫嚇。這起官司對大家都很損，整個事件實在很不幸，我和兩位原告同意，永不再用詆毀人的語氣談論對方，我也呼籲別人這麼做。」

本案起自時任川普私人律師的朱利安尼一再謊稱原告計票不公，害川普輸掉選舉，原告母女不堪其擾，也深感恐懼，才訴諸法院叫他閉嘴。他敗訴後，又不配合法官裁決交出個人資產資料，遭判藐視法庭。80歲的朱利安尼會是16日審判庭的第一個證人，主審法官正是裁決他藐視法庭的那位。