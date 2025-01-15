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化妝品35年前就禁用了 「恐致癌」食物用3號紅色素終於也被禁了

記者張聲肇／即時報導
聯邦食藥局15日宣布，即日起食品及食物供應鏈禁止使用「紅色三號色素」。(美聯社)
聯邦食藥局15日宣布，即日起食品及食物供應鏈禁止使用「紅色三號色素」。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)15日宣布，即日起食品及食物供應鏈禁止使用「紅色三號色素」(Red Dye No. 3)；事實上，早在35年前這種色素就因為有致癌風險而被禁止用於化妝品，卻被縱容加入食品中，直至今日。

數十個食安倡議社團在2022年向FDA陳情，呼籲取消「紅色三號色素」使用於糖果、蛋糕、酒漬櫻桃等產品的許可。從許可使用表單上移除之後，就不能再用作食品添加劑、營養補品和口服藥如咳嗽糖漿的著色料。食品製造商利用「「紅色三號色素」提升食品的「新鮮」感。

FDA表示，科學實驗發現，「紅色三號色素」會使老鼠罹癌。該局官員引述「德蘭尼條文」(Delaney Clause)，作為發布禁令的法律依據。該條文規定，凡會對人類或動物造成癌症的食品添加劑，食藥局應予禁用。

「紅色三號色素」學名為赤蘚紅(Erythrosine)，在中華民國則被稱為紅色七號食用色素，屬四碘螢光素，染著性佳，易溶於水、乙醇、丙二醇和甘油。

30多年前，FDA就根據老鼠食用後罹癌的研究報告，禁止化妝品和外用藥使用「紅色三號色素」。FDA負責人類食品業務的副局長瓊斯(Jim Jones)說，「證據顯示，實驗室裡的公老鼠接觸大量「紅色三號色素」後，罹患癌症。但重要的是，此一現象並未發生在人類身上。」

禁令公布後，食品製造商須在2027年元月前，將「紅色三號色素」從食品成分中移除乾淨，內服藥廠商也須在2028年元月之前做到。由於仍有部分國家允許某些產品繼續使用「紅色三號色素」，因此貿易商應注意進口產品必須符合美國法律。

FDA這項決定獲得消費者權益倡議人士及社團的肯定。2022年率先請願的公益科學中心主任陸瑞(Peter Lurie)說，30多年來口紅等化妝品禁用「紅色三號色素」，糖果卻准用，這雙重標準終於結束了。

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