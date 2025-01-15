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老人家幾歲還可考駕照？ 這州擬提高至87歲

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州提案提高允許老年人重新考駕照年齡到87歲。(pexels)
伊州提案提高允許老年人重新考駕照年齡到87歲。(pexels)

伊利諾州議會日前提出一項「道路安全與公平法案」(The Road Safety & Fairness Act，HB 1226法案)，計畫把伊州老年人重新參加駕駛考試的年齡，從現行的79歲延後到87歲。伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)與退休人員為主要會員的樂齡會(AAPR)，共同起草了該法案。

「道路安全與公平法案」在本期伊州議會春季會議期間提出審議，該法案的提案議員為州參議員維利瓦蘭(Ram Villivalam)和州眾議員霍夫曼(Jay Hoffman)。

起草法案的詹雅斯14日表示，年齡本身並不一定能決定一個人是否應該擁有駕照，他說，「我們所有人都應該公平對待老年人，他們屬於伊州最安全駕駛類別。」

根據伊州交通廳的數據，2023年該州75歲及以上駕駛的事故率，低於其他任何年齡層的合法駕駛者。

詹雅斯表示，去年有5萬5000名79歲以上的老年人，重新參加了駕駛考試，其中只有97人沒有通過考試並被吊銷駕照，比率約0.17%。

樂齡會伊州主任拉爾金特(Philippe Largent)說，該會會員覺得限制79歲老人重新考駕照的政策具有歧視性，因為「駕駛權利應該基於能力，而不是年齡。」

新法案規定，需要更新駕照的79歲和80歲駕駛，仍需前往各監理站機構重考駕照並接受視力測試。

此外，伊利諾州目前是全美五個不允許直系親屬舉報家人不安全駕駛行為的州之一。詹雅斯說，現行法規明訂，如果有人打電話給州務卿辦公室，稱「我的祖父患有癡呆症，經常發生小車禍，停車時還會撞到車庫，」州務卿辦公室及監理站都無權處理。

但假使新的HB 1226通過，伊州將允許直系親屬向州務卿辦公室提交報告家人是否適合繼續開車，在接獲報告後，醫療審查委員會將聯繫司機，駕駛會有30天的時間提供醫療資訊。

詹雅斯說，新的草案可以讓最了解家人認知情況者，報告這些問題並採取行動。詹雅斯說，他相信此新法案將可獲得兩黨議員支持過關。

伊州 駕照 伊利諾州

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