竊取摩托羅拉商業機密 中企海能達認罪

摩托羅拉數位行動對講機。(Motorola Solutions)

中國對講機龍頭企業海能達(Hytera)日前(13日)在芝加哥 聯邦法庭，承認從摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions)竊取用於警察、消防員及其他人員所攜帶對講機的數位技術商業機密。

海能達通信公司認罪後，全案將在11月6日判刑，屆時該公司可能面臨最高6000萬元的罰款，還必須向位於芝加哥的摩托羅拉支付一筆金額不詳的賠償金。

根據檢察官表示，海能達以高薪及股票期權吸引摩托羅拉解決方案公司的員工，使這些工程師同意從摩托羅拉竊取文件及原始碼，供總部位於中國深圳的海能達使用。檢察官說， 海能達隨後開發了自己的無線電產品，其中一些產品後來在伊利諾州 銷售。

海能達是在聯邦通訊委員會(FCC)於2008年宣布無線電製造商必須從類比無線電過渡到數位行動無線電後，開始出現竊取商業機密行為，檢察官稱，海能達在數位技術方面比摩托羅拉落後多年。

根據海能達2007年的會議紀錄，公司的優先事項是行動無線電，指該公司需要「在中高階市場打敗摩托羅拉。」海能達招攬的第一位摩托羅拉員工為G.K Kok，他在認罪後正等待判刑。

檢察官表示，海能達支付Kok的薪資(16.5萬元)，比原來他在摩托羅拉年薪高出75％，同時還給了他60萬的股票期權。Kok主要負責招募其他摩托羅拉員工加入。海能達在全球各地銷售使用所竊取技術製造的無線電產品，一直持續到2019年，。

2020年，該案的芝加哥一個聯邦陪審團，下令海能達向摩托羅拉支付7.64億元的賠償，地區法官後來把金額降至5.43億元。

之後聯邦上訴法院在同年7月維持對海能達4.07億補償性與懲罰性賠償，並稱海能達「大規模且明目張膽的竊取商業機密」，但同時命令地方法院減少另外判處的1.36億元著作權賠償。

海能達成立於1993年，總部位於深圳，主營業務是對講機終端、集群系統等專業無線通信設備，旗下品牌包括Hytera、Sepura、Teltronic、Norsat等。該公司致力於為公安、應急、交通等行業客戶提供專用通信及指揮調度集成解決方案，在通信領域被業界稱為「小華為 」。