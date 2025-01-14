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向加州野火提供援助 共和黨國會議員開出這條件

記者顏伶如／即時報導
消防員在洛杉磯曼德維爾峽谷的一座山丘頂部觀望野火火勢。（新華社）
消防員在洛杉磯曼德維爾峽谷的一座山丘頂部觀望野火火勢。（新華社）

華盛頓郵報報導，共和黨要求聯邦對加州野火提供十億計數的資源之前要有但書。某些共和黨國會議員說，加州與其他民主黨執政州如果想要獲得聯邦援助，必須為土地管理與稅制等「不當行為」(bad behavior)做出彌補。

眾院議長強生(Mike Johnson)13日說，援助加州要有但書。強生舉例說，加州應該改進「資源管理」及「森林管理的錯誤」。

參院共和黨團第二號人物貝拉索(John Barrasso)12日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，山林大火災情慘重是因為加州「自由派州政府的施政」。

貝拉索表示，如果援助方案通過，一定會有附加條件，「在這次嚴重疏忽之後，面對下一場野火必須做好準備」。

共和黨愛阿華州聯邦眾議員紐恩(Zach Nunn)13日接受福斯商業新聞(Fox Business)專訪表示，加州與其他民主黨執政州若想獲得聯邦援助，就必須為「不當行為」做出彌補。

他說，幾個藍州都有破碎不全的稅務政策，「我們希望幫忙紐約州、加州、新澤西州，可是這幾州的州長現在就應該改變基調」。

華盛頓郵報報導，洛杉磯地區遭受多起野火摧毀之後，加州到底需要多少援助，金額目前無法判斷，有專家認為可能上看500億，但確切數字要等數周以後公布的評估報告。代表選區是洛杉磯野火災情最嚴重區域之一的民主黨加州聯邦眾議員謝曼(Brad Sherman)表示，重建經費恐將超過1500億。

報導指出，天然災難發生後，聯邦對地方提供援助時要求州政府改變政策的狀況相當罕見，特別是政策與正在發生的天災無關。

兩黨國會議員日前通過最新一波數十億天災補助，給受到颶風海倫(Hurricane Helene)、颶風米爾頓(Hurricane Milton)侵襲的佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州、維吉尼亞州。這些州的州長只有一人是民主黨籍，國會通過補助提案時並沒有要求附加但書。

加州 民主黨 共和黨

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