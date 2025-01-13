我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

洛野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

記者顏伶如／即時報導
洛杉磯上周爆發的野火造成巨大損失。（路透）
洛杉磯上周爆發的野火造成巨大損失。（路透）

華爾街日報(WSJ)12日報導，加州馬里布(Malibu)卡本海灘(Carbon Beach)素有「億萬富豪海灘」(Billionaire's Beach)封號，大約1哩的海灘蓋有70棟房屋，某些房價高居全球最貴；地產投資商雷瓦尼(Robert Rivani)近三年來總共耗資2700萬裝修卡本海灘上的海景別墅，準備今春以4000萬出售，結果房子上周被野火燒毀。

雷瓦尼說：「非常悲慘，短短24小時損失超過2000萬，如何讓人理解？」

雷瓦尼為卡本海灘這棟豪宅投入的購屋及裝修花費累計約2700萬元，包括興建禪式風格花園、遠紅外線三溫暖，客廳有石灰岩地板及縞瑪瑙(Onyx)牆壁，原本計畫在2025年春季以4000萬元轉手。但這棟有5間臥室的別墅上周已被野火摧毀。

2022年，雷瓦尼以1955萬元買下建造於1920年代的這凍海灘別墅，然後展開大手筆裝修。

報導指出，洛杉磯地區發生規模破紀錄的多起野火，至少造成24人死亡，1萬2000棟房屋燒毀，就連「億萬富豪海灘」也不能倖免。

「億萬富豪海灘」歷年來住戶包括電影製片人大衛葛瑞芬(David Geffen)、媒體大亨凱森柏格(Jeffrey Katzenberg)、科技富豪艾利森(Larry Ellison)。雖然卡本海灘名義上是公共海灘，但一般民眾能夠進出的入口卻非常有限，而且沒有停車位，因此社區相當安靜隱密，絕大多數房子就蓋在沙灘上，面對大海，從太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)不容易找到社區入口。

雷瓦尼說，社區民眾對於大火出現感到意外，因為火勢本來並沒有超過太平洋海岸公路。

報導指出，多名社區居民透露，被燒毀房子當中，最昂貴的豪宅是大衛葛瑞芬以前的住家。大衛葛瑞芬2017年以8500萬元賣掉房子，現任屋主華特(Mark Walter)是古根漢合資集團(Guggenheim Partners)執行長。

雷瓦尼表示，海景別墅投保加州州政府的「公平取得保險計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)，住家理賠金額上限300萬元，即使獲得全數理賠，還是虧損2000多萬。他表示，沒有任何保險公司願意為房子提供財務損失全額保險(full replacement)。他表示，光是從德國進口的客製廚具就花了50萬元。

他說，雖然房子被燒毀，但房貸跟房產稅(property tax)還是要繳，平均算來每月金額超過10萬元。他表示，曾經價值1500萬元的地皮，如今恐怕一文不值。

保險 加州 華爾街

上一則

紐時：馬斯克到寶馬山花園社區支援救災

延伸閱讀

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
康尼島賭場建案 開發商提設2億社區基金

康尼島賭場建案 開發商提設2億社區基金
洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？

洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？

熱門新聞

美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼