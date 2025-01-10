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美軍第7艦隊將引進無人機艇新戰力 劍指中國

中央社記者楊明珠東京10日專電

美軍第7艦隊司令凱徹（Fred Kacher）接受日媒專訪時表示，第7艦隊將引進安裝人工智慧（AI）的無人機、無人艇等新戰力，配合既有的機艦等對抗中國、北韓等的威脅。他還言及美日艦艇聯合穿越台灣海峽的可能性。

美國國防部2023年8月啟動一項規模10億美元的「複製者計畫」（Replicator Initiative），旨在製造「數以千計」空中、海上和陸地無人機，目標在今年8月前建立這支無人機部隊。

有關國防裝備現代化的重要性，以日本神奈川縣橫須賀為據點的美軍第7艦隊司令凱徹接受日本產經新聞專訪時表示，「歡迎這些新戰力投入第7艦隊的戰域」、「屆時有人裝備與無人裝備勢必會做搭配運用」。

針對去年9月日本海上自衛隊護衛艦首度穿越台灣海峽一事，凱徹強調：「有必要守護『依循國際法所實施的飛行、航行』，對此樂觀其成。」

有關今後美國海軍與日本海上自衛隊艦艇聯合穿越台灣海峽的可能性，凱徹表示，「正尋求與日本海上自衛隊更進一步活動的機會」。

去年10、11月，日本出雲級護衛艦加賀號在美國加州外海測試美軍F-35B匿蹤戰機起降，成功地完成垂直降落與短場起飛。

凱徹指出，「（美日）更緊密合作的機會將增加」。他還期待包含與搭載先進F-35C匿蹤戰機的航艦喬治華盛頓號（USS George Washington）的合作在內，日本加賀號能與美國海軍進行「更一體化」的作戰。

中國在南海聲稱擁有主權，正增強軍事壓力。為對抗中國的野心，日本、美國、澳洲、菲律賓等在南海實施聯合訓練。

對此，凱徹表示，「我們最大的強項之一就是在區域的同盟關係與夥伴關係」。凱徹透露正摸索與同盟國、夥伴國的新的聯合訓練機會。

現年56歲的凱徹是美國海軍中將。畢業於美國海軍軍官學校後，進入海軍任職，歷任第7遠征打擊群司令、統合參謀本部作戰次長等。2024年2月起就任第7艦隊司令。

日本 無人機 加州

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