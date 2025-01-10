川普「封口費」案獲判無條件釋放

川普10日並未出庭「封口費」判決，在律師陪同下透過視訊連線參與宣判庭訊。美聯社

總統當選人川普 遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費 」時偽造商業紀錄，2024年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪。紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)10日上午裁定，川普刑責為「無條件釋放」(unconditional discharge)。川普並未出庭，在律師陪同下透過視訊連線參與宣判庭訊。華盛頓郵報 報導，「無條件釋放」代表川普不會坐牢，不會被罰款或面臨緩刑。

1月20日就是川普就職典禮，默欽裁決時說，總統職位享有廣泛的豁免特權保障，如此裁決是在「不侵犯政府最高職位的前提下」，可以做出的唯一判決。

自從遭到紐約檢察官起訴以來，川普始終堅稱清白，強調受到不公對待。

繫著紅底黃條領帶的川普透過視訊連線在庭上發言：「我只想說，這對紐約來說很丟臉。」川普最後說道：「我遭受非常、非常不公平的對待。」

川普透過律師團請求最高法院下令「封口費」案延後宣判刑期，但9日晚間遭到大法官駁回。

檢察官史坦葛拉斯(Joshua Steinglass)在庭上指出，川普種種言詞已讓司法系統形象受損。史坦葛拉斯說：「被告以為自己凌駕於法律之上，對於個人所作所為不願承擔責任。」

華盛頓郵報分析，「封口費」案判決結果早就有跡可循。雖然定罪結果最高刑期包括四年有期徒刑，但默欽上周表示不會判處川普有期徒刑或緩刑，但這起訴訟仍在美國史上留下重要時刻，川普因此成為第一位遭到重罪定罪(felony conviction)的前任總統與總統當選人。

宣布刑責判決之前，默欽在庭上說道，總統特權保障是針對總統職位，不是針對個人，「法院必須透過這個視角與現實做出合法判決」。他說，唯一合法判決就是「無條件釋放」。

默欽對川普說：「我祝您二次執政一帆風順。」