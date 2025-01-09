我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

社安金入不敷出？退休族4招增加收入

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

世界新聞網王若馨／即時報導
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

每日郵報(Daily Mail)8日獨家報導，拜登總統(Joe Biden)之子杭特‧拜登(Hunter Biden)位於加州馬里布、租金高達1萬5800美元的住宅，已在野火中被燒光。

這棟面向太平洋、三臥三浴，價值400萬美元的1950年代豪宅已毀於祝融，取而代之的是一堆焦黑的瓦礫，現場只剩兩根煙囪矗立。

拜登8日稍早在記者會說，杭特夫婦所居住的房屋也在火災區域內，但當時他還不確定該住宅是否遭波及。

杭特所住的豪宅中有個附私人陽台的工作室，杭特曾在這裡創作畫作，但如今留在豪宅中的畫作皆付之一炬。

保護杭特一家的特勤人員住屋也被燒毀，特勤住房的月租1萬6000美元，由納稅人埋單。

拜登總統伉儷及杭特夫婦8日在洛杉磯一家頂尖的醫學中心，迎接杭特長女娜歐蜜(Naomi Biden)的生產。該醫院位於受火災影響的區域之外。

這是拜登總統的第一個曾孫，命名為威廉‧布蘭農‧尼爾四世(William Brannon Neal, IV)。

杭特夫婦8日晚間隨拜登一起搭機回白宮。

消息人士告訴每日郵報，杭特夫婦在2021年從洛杉磯威尼斯運河畔搬到馬里布。搬家的原因是他們把房東的屋子弄得又髒又亂、還破壞了音響設備，並拖欠約8萬美元的租金。

杭特‧拜登 洛杉磯

上一則

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

下一則

涉嫌串通漲房租 司法部控告6家大型房地產公司

延伸閱讀

南加林火災情延燒 川普轟：顯示拜登、紐森無能

南加林火災情延燒 川普轟：顯示拜登、紐森無能
直播／告別「最偉大世代」 卡特國葬拜登致悼詞

直播／告別「最偉大世代」 卡特國葬拜登致悼詞
加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪

加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪
拜登卸任前真心話：續選必贏川普 但無力再做四年

拜登卸任前真心話：續選必贏川普 但無力再做四年

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

2025-01-08 11:17

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸