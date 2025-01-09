杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

每日郵報(Daily Mail)8日獨家報導，拜登總統(Joe Biden)之子杭特‧拜登 (Hunter Biden)位於加州馬里布、租金高達1萬5800美元的住宅，已在野火中被燒光。

這棟面向太平洋、三臥三浴，價值400萬美元的1950年代豪宅已毀於祝融，取而代之的是一堆焦黑的瓦礫，現場只剩兩根煙囪矗立。

Photos show Hunter Biden's Malibu home burned to the ground by LA fire https://t.co/rbDzK4BQqL pic.twitter.com/h9kCDexWtn — Daily Mail Online (@MailOnline) January 9, 2025

拜登8日稍早在記者會說，杭特夫婦所居住的房屋也在火災區域內，但當時他還不確定該住宅是否遭波及。

杭特所住的豪宅中有個附私人陽台的工作室，杭特曾在這裡創作畫作，但如今留在豪宅中的畫作皆付之一炬。

保護杭特一家的特勤人員住屋也被燒毀，特勤住房的月租1萬6000美元，由納稅人埋單。

拜登總統伉儷及杭特夫婦8日在洛杉磯 一家頂尖的醫學中心，迎接杭特長女娜歐蜜(Naomi Biden)的生產。該醫院位於受火災影響的區域之外。

這是拜登總統的第一個曾孫，命名為威廉‧布蘭農‧尼爾四世(William Brannon Neal, IV)。

杭特夫婦8日晚間隨拜登一起搭機回白宮。

消息人士告訴每日郵報，杭特夫婦在2021年從洛杉磯威尼斯運河畔搬到馬里布。搬家的原因是他們把房東的屋子弄得又髒又亂、還破壞了音響設備，並拖欠約8萬美元的租金。