杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

每日郵報(Daily Mail)8日獨家報導,拜登總統(Joe Biden)之子杭特‧拜登 (Hunter Biden)位於加州馬里布、租金高達1萬5800美元的住宅,已在野火中被燒光。

這棟面向太平洋、三臥三浴,價值400萬美元的1950年代豪宅已毀於祝融,取而代之的是一堆焦黑的瓦礫,現場只剩兩根煙囪矗立。

Photos show Hunter Biden's Malibu home burned to the ground by LA fire https://t.co/rbDzK4BQqL pic.twitter.com/h9kCDexWtn