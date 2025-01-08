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白宮公布連網設備新標章 供消費者評估網路安全性

中央社華盛頓7日綜合外電報導
白宮新聞秘書尚皮耶2023年7月在白宮談論網路安全認證和標籤計畫。美聯社
白宮新聞秘書尚皮耶2023年7月在白宮談論網路安全認證和標籤計畫。美聯社

白宮今天公布智慧型恆溫器、嬰兒監視器、應用程式（App）遙控電燈和其他網路連線設備的新標章，讓消費者能夠瞭解這些商品的網路安全度。

網路信任標章（Cyber Trust Mark）是一款具微晶片風格的盾牌型標誌，目的是提供美國消費者一種快速簡單的方法，以評估特定智慧型產品的安全性，類似於美國農業部食品標章，或是電器的能源之星（Energy Star）標誌。

尋求為其產品貼上網路信任標章的公司，必須通過經認證實驗室的合規測試，符合美國國家標準暨技術研究院（NIST）制定的網路安全標準。

越來越多的日常設備連上網路，例如車庫門、健身追蹤器、監視攝影機、聲控助理，甚至是烤箱和垃圾桶，為使用者提供更多便利性，但也帶來新風險。

美國負責網路安全的副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）在電話中告訴記者：「這些設備中的每一個都是一扇網路駭客積極想進入的數位大門。」

紐柏格表示，政府計劃從監視攝影機等消費性裝置開始，然後再擴大到家用和辦公室路由器以及智慧電錶。她說，帶有這個標章的產品應該會在今年內上架。

白宮 晶片 農業部

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