芝城交通全美最糟 每名駕駛年均塞102小時

芝加哥甘迺迪高速路長年整修，導致持續多年交通嚴重壅塞。(特派員黃惠玲／攝影)

根據運輸分析公司INRIX的最新研究，2024年芝加哥 駕駛平均花在交通阻塞時間達102小時，比前一年增加6％。芝城 跟紐約市並列為全美交通最擁堵城市，且僅次於土耳其的伊斯坦堡的105小時，同列全球交通最糟糕城市第二名。

根據該研究報告，全美平均花在交通擁堵時間為43小時。而在美國最壅塞的10條道路中，有五條位於芝加哥，包括史蒂文森快速路介於90號(55號州際公路，排名第五)，甘迺迪高速路(90/94州際公路)則有三路段分別位居第六、第七、第十，早晚上下班高峰期的艾森豪高速路(290州際公路)排在第九。

由於匝道及車道經常關閉整修，而修建工程長達數年之久，讓甘迺迪高速公路的堵塞臭名遠播，而這條公路是芝市往返歐海爾國際機場的主要幹道，交通相當繁忙。

自從新冠疫情 告一段落，許多人也紛紛結束留在家裡遠端工作而返回辦公室上班後，交通擁堵再次加劇。不過，INRIX分析師皮舒(Bob Pishue)表示，目前交通的總體流量「仍低於2020年疫情大流行前的水平」。

繼芝加哥和紐約之後，其他交通嚴重擁擠的大城市包括洛杉磯(司機平均因擁堵而損失88小時)和波士頓(79小時)。

研究顯示，去年芝加哥駕駛因交通壅塞浪費的時間，導致整體損失了66億元，平均每名駕駛損失超過1800元。

此外，該研究指出，去年前往芝加哥市中心的車流量增加了13%，這可能預示著市中心的經濟好轉。芝城德堡大學「查迪克大都會發展研究所」(Chaddick Institute for Metropolitan Development)所長施維特曼(Joseph Schwieterman)表示，環區的旅遊業和新住宅建設可以部分解釋這一趨勢，勞工也的確不斷返回市中心辦公室。

但交通量增加之際，芝市的交通機構一直在努力吸引乘客搭乘公車、捷運和火車，以解決即將面臨的巨大預算缺口。施維特曼表示，預計今年有關交通未來的討論將會升溫，隨著交通量的增加，這些討論的結果可能會對居民的生活品質產生影響，或者有可能降低市中心的吸引力。