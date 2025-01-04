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社論／恐襲危機仍在 美國不可放鬆

拜登授予球星梅西「總統自由勳章」 但他沒去領

拜登授予球星梅西「總統自由勳章」 但他沒去領

世界新聞網王若馨／即時報導
拜登在總統自由勳章頒發典禮致詞。(路透)
拜登在總統自由勳章頒發典禮致詞。(路透)

拜登總統(Joe Biden)4日授予「總統自由勳章」(presidential medal of freedom)給阿根廷球星梅西(Lionel Messi)，引發質疑聲浪，更糗的是，受邀到白宮領獎的梅西根本沒出席。

總統自由勳章是美國最高的平民榮譽，僅頒發給「對美國的繁榮、價值觀或安全、世界和平或其他重要的社會、公共或私人事業做出卓越貢獻的個人。」

梅西2023年夏天搬到美國，加入英國球星貝克漢(David Beckham)共同擁有的國際邁阿密職業足球隊。

他在4日登上總統自由勳章得獎名單，並受邀前往華府與拜登會面，親自領取這一殊榮。

包括U2樂團主唱波諾(Bono)、前NBA球星魔術強森(Magic Johnson)、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)和影星麥可·J·福克斯(Michael J. Fox)在內的受獎人士都出席了典禮，但梅西卻未現身，華盛頓郵報(Washington Post)報導稱，在宣布2025年獲得勳章的名單時，司儀直接跳過了梅西的名字。

此外，報導還指出，現場也沒有人替他代領勳章。

拜登總統頒發總統自由勳章給影星麥可·J·福克斯。(路透)
拜登總統頒發總統自由勳章給影星麥可·J·福克斯。(路透)

這項授章決定在今日稍早公布時，就已引發公眾不滿，一名梅西球迷甚至批評這是「亂來」。

「梅西才搬到這裡一年多，」一則貼文寫道，「如果這個獎是頒給那些樹立榜樣並從事慈善工作的人，那應該有數百萬人都能得獎。」

另一位用戶在X平台上寫道：「梅西居然獲得總統自由勳章？這屆政府真是個笑話！」

白宮在宣布今年獲獎者的聲明中，如此描述這位足球巨星：「梅西是職業足球史上獲得榮譽最多的球員之一。」

「他透過梅西基金會支持國際間的兒童醫療和教育計畫，並擔任聯合國兒童基金會(UNICEF)親善大使。」

當梅西缺席白宮典禮的消息傳出後，網上掀起了第二波批評聲浪。

一位X用戶說：「這真是難以置信，他怎麼會沒有參加這麼重要的活動？」

另一人則說：「他支持的一定是川普。」

影片來源：YouTube@ABC News

梅西 足球 白宮

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