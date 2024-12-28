我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

聯邦航空總署點頭 藍源新葛倫火箭獲首張發射許可

中央社華盛頓27日綜合外電報導
藍源公司的新葛倫火箭。(美聯社)
藍源公司的新葛倫火箭。(美聯社)

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司「新葛倫」火箭已獲核發其首張商用太空發射許可。

路透報導，美國聯邦航空總署發聲明說，這項效期5年的許可執照，允許藍源（Blue Origin）的新葛倫（New Glenn）火箭從位於佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）的太空軍基地（Space Force Station）發射，執行太空軌道任務。可重複使用的新葛倫火箭第一節將降落在大西洋上的一艘駁船。

美國防部6月根據一項規模56億美元的計畫，進行初步遴選，選擇了藍源公司、馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX），以及波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合資的「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）等3家公司，競逐國家太空任務，藍源進入長久以來渴望參與其中的高度競爭領域。

然而，在藍源可以開始發射國家安全衛星之前，新葛倫火箭的首次發射任務，必須是美國太空軍要求的認證任務。

新葛倫火箭原訂今年10月底發射美國航空暨太空總署（NASA）的太空船至火星，但由於新葛倫火箭尚未完成就緒，NASA因此取消這次任務。

太空 NASA 佛州

上一則

美參院情報委員會報告 批CIA因應「哈瓦那症候群」不力

下一則

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

延伸閱讀

台裔生助力 南加大實驗火箭創民間飛行高度紀錄

台裔生助力 南加大實驗火箭創民間飛行高度紀錄
NBA火箭老闆獲川普提名駐義大利 費爾蒂塔身價100億

NBA火箭老闆獲川普提名駐義大利 費爾蒂塔身價100億
場邊人語／雷霆出現 火箭失焰

場邊人語／雷霆出現 火箭失焰
NBA／1分險勝勇士 火箭搭上NBA盃4強末班車

NBA／1分險勝勇士 火箭搭上NBA盃4強末班車

熱門新聞

圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

2024-12-22 21:35
北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

2024-12-23 10:18
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
甘迺迪前副手、華裔律師夏納翰(左)與政治記者波索比克用中文交談。(擷自X@NicoleShanahan)

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

2024-12-24 12:49
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27
威廉‧祖洛克(右二)與扎卡里‧祖洛克(左二)承認性虐待他們的兩個養子。(擷自Instagram @zackjzulock)

喬州男同志伴侶性侵2養子 拍片炫耀拉皮條…判關100年

2024-12-24 16:23

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年