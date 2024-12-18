我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨提案 協助川普落實避免海外公民雙重課稅

浙大學生赴英邀請函爆造假 遭拒發簽證10年

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

記者顏伶如／即時報導
在德國漢諾威信息及通信技術博覽會上，參觀者在中國企業TP-LINK展台觀看最新路由器產品。(新華社)
在德國漢諾威信息及通信技術博覽會上，參觀者在中國企業TP-LINK展台觀看最新路由器產品。(新華社)

華爾街日報(WSJ)18日獨家報導，數百萬美國家庭正在使用、亞馬遜網站(Amazon)熱銷產品聯洲(TP-Link)品牌中國製路由器，由於曾經傳出與中國駭客攻擊有關，美國考慮禁用。報導指出，美國主管機關正在調查這款家庭用網路路由器(home-internet routers)是否形成國家安全威脅。

報導指出，TP-Link是中國企業，在美國家用路由器及小型企業使用路由器市場占比有65%。TP-Link產品是亞馬遜網站銷路最佳的路由器，使用於國防部與其他聯邦政府機關的網路聯繫。市場數據顯示，TP-Link路由器稱霸市場主要拜低價策略之賜，路由器比競爭對手便宜，通常只有對手品牌的半價。

消息人士說，商務部、司法部調人員已分別立案調查TP-Link，明年美國就可能宣布禁用TP-Link路由器。商務部轄下辦公室已對TP-Link發出傳票。

如果TP-Link路由器被美國宣布禁用，將是2019年川普政府下令美國基礎設施禁用華為(Huawei Technologies)產品以來，美國規模最大的禁用中國品牌電訊設備。

微軟公司(Microsoft)今年10月公布分析報告指出，數千個TP-Link路由器遭到中國駭客組織入侵而發動網路攻擊，駭客鎖定目標包括智庫機構、政府組織、非政府組織以及國防部供應商。

知情人士說，消費者拿到的TP-Link路由器存有安全漏洞，但廠商並未解決問題；程序異常(bugs)雖然是路由器經常出現的狀況，不論製造商為何，但TP-Link卻不願回應提出疑慮的網路安全研究人員。

TP-Link路由器的銷售是透過位於加州的一家公司處理。公司發言人說，TP-Link對於潛在的安全風險展開評估，並且採取補救措施。

消息人士說，中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)駭入至少8家美國電信公司的事件，TP-Link路由器應該沒有關聯，但「鹽颱風」事件讓政府機關對TP-Link擴大調查。主管網路暨新興科技的白宮副國家安全顧問紐柏格(Anne Neuberger)本月在簡報中說，政府正在考慮採取行動以降低電訊產業供應鏈裡的風險。

疫情期間許多民眾改為在家遠距上班，TP-Link在美國市場占比因此大幅成長，2019年在家用路由器及小型企業使用路由器市場占有20%，今年來到65%。TP-Link跟全美300多家網路業者合作，路由器直接寄到新客戶家裡。根據聯邦政府合約紀錄，TP-Link路由器使用於國家航空暨太空總署(NASA)、國防部、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)等機關。

駭客 國防部 商務部

上一則

小費文化變了 逾2/3持負面看法 不喜乾洗店等也索小費

下一則

演唱會、訂房須先明列所有費用 FTC新規120天內生效

延伸閱讀

科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證

科技業想雇更多技術移民 盼馬斯克說服川普多發簽證
H-1B簽證申請新規公布 明年1月17日改用新版表格

H-1B簽證申請新規公布 明年1月17日改用新版表格
敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？
繼台積電之後 台廠環球晶獲美國補助4億美元

繼台積電之後 台廠環球晶獲美國補助4億美元

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積
「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換

「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起