美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

在德國漢諾威信息及通信技術博覽會上，參觀者在中國企業TP-LINK展台觀看最新路由器產品。(新華社)

華爾街日報(WSJ)18日獨家報導，數百萬美國家庭正在使用、亞馬遜網站(Amazon)熱銷產品聯洲(TP-Link)品牌中國製路由器，由於曾經傳出與中國駭客 攻擊有關，美國考慮禁用。報導指出，美國主管機關正在調查這款家庭用網路路由器(home-internet routers)是否形成國家安全威脅。

報導指出，TP-Link是中國企業，在美國家用路由器及小型企業使用路由器市場占比有65%。TP-Link產品是亞馬遜網站銷路最佳的路由器，使用於國防部 與其他聯邦政府機關的網路聯繫。市場數據顯示，TP-Link路由器稱霸市場主要拜低價策略之賜，路由器比競爭對手便宜，通常只有對手品牌的半價。

消息人士說，商務部 、司法部調人員已分別立案調查TP-Link，明年美國就可能宣布禁用TP-Link路由器。商務部轄下辦公室已對TP-Link發出傳票。

如果TP-Link路由器被美國宣布禁用，將是2019年川普政府下令美國基礎設施禁用華為(Huawei Technologies)產品以來，美國規模最大的禁用中國品牌電訊設備。

微軟公司(Microsoft)今年10月公布分析報告指出，數千個TP-Link路由器遭到中國駭客組織入侵而發動網路攻擊，駭客鎖定目標包括智庫機構、政府組織、非政府組織以及國防部供應商。

知情人士說，消費者拿到的TP-Link路由器存有安全漏洞，但廠商並未解決問題；程序異常(bugs)雖然是路由器經常出現的狀況，不論製造商為何，但TP-Link卻不願回應提出疑慮的網路安全研究人員。

TP-Link路由器的銷售是透過位於加州的一家公司處理。公司發言人說，TP-Link對於潛在的安全風險展開評估，並且採取補救措施。

消息人士說，中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)駭入至少8家美國電信公司的事件，TP-Link路由器應該沒有關聯，但「鹽颱風」事件讓政府機關對TP-Link擴大調查。主管網路暨新興科技的白宮副國家安全顧問紐柏格(Anne Neuberger)本月在簡報中說，政府正在考慮採取行動以降低電訊產業供應鏈裡的風險。

疫情期間許多民眾改為在家遠距上班，TP-Link在美國市場占比因此大幅成長，2019年在家用路由器及小型企業使用路由器市場占有20%，今年來到65%。TP-Link跟全美300多家網路業者合作，路由器直接寄到新客戶家裡。根據聯邦政府合約紀錄，TP-Link路由器使用於國家航空暨太空總署(NASA)、國防部、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)等機關。