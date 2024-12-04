前駐華大使駱家輝：美中關係前所未有緊張 短期難改善

前駐華大使包可士(左至右)、布蘭塔斯德、駱家輝。(特派員黃惠玲／攝影)

前美國駐華大使、前商務部部長駱家輝(Gary Faye Locke)3日出席芝加哥一場美中未來論壇時表示，拜登/賀錦麗政府對高科技半導體出口到中國施加限制的措施，很可能在即將上任的川普 政府延續，預料美中關係會進入前所未有的緊張局面，且看不到即時的改善。

在台灣問題方面，列席論壇的另一位前駐華大使包可士(Max Baucus)表示，川普是一個交易者(dealmaker)，聽說他想在烏克蘭議題方面跟另一方進行交易，而他也有可能在台灣問題上跟中國達成某種協議。

這場由芝加哥美國中國總商會主辦的活動，還邀請另一位共和黨籍的前美國駐華大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)參與。對於美中關係的未來發展，三位前駐華大使都一致認同應該加強人民、企業交流，加強雙方對話增進彼此理解。

駱家輝在座談中說，當他在擔任駐華大使時，美中關係或許至少在經濟方面呈現快速發展，後來他出任國會秘書時，啟動了「選擇美國」(Select USA)的計畫，以鼓勵外資進入美國，在他駐華期間，中國在美國的投資 從每年50到100億元，飆升到每年超過300億元，然而之後就急劇下降，到現在幾乎跌到零。

他表示，包括來自中國等世界各地的在美投資，與美國發展息息相關，因為這些投資創造了就業機會，不幸的是現在的情況已經惡化。駱家輝表示，目前拜登/賀錦麗政府的對中政策，採取「小院子修高籬笆」類型的小規模做法，直到最近才開始限制高科技半導體出口到中國，他預料川普上台後，將會延續這些政策，但川普還同時談到了全面關稅 。

駱家輝還提到，川普內閣成員中有許多成員非常支持關稅，也有許多人持反中國立場，國會近來也通過多項對中國強硬的立法，涉及國家安全、恢復中國計畫、限制投資等，因此，前方的路將非常充滿挑戰。「我覺得美國跟中國之間的關係，進入前所未有的緊張局面，而且在雙方關係改善前的未來幾年內，美中關係還會更加緊張。」

包可士說，當年他剛到北京時，一切都還好，但隨著時間推移，可以感覺到變化很大，「越來越多的非政府組織被關閉，越來越多的異見人士被捕，越來越多的美國公司結束了在中國的業務。」

曾任前屆川普政府駐華大使的布蘭斯塔德則對新政府的關稅政策持正面看法，他說，川普對於讓美國人增加工作機會興趣濃厚，他提高關稅的企圖，重點在為美國創造工作機會，布蘭斯塔德說，中國在疫情後的經濟恢復速度不如美國，所以「我不同意中國經濟正在崛起，我們經濟正在衰退」的說法，他表示，由於新政府將專注於「讓美國更偉大」，因此美國有潛力迎接真正的黃金時代。