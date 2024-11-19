美10所大學留學生最多 國際生逾半主修這些科系

美國交流門戶開放報告指出，上學年在美印度留學生人數，15年來首度超過中國留學生，成為美國最大群體的國際生源國。(IIE臉書)

根據18日發布的「美國交流門戶開放報告」(Open Doors Report)數據顯示，印度 的在美留學生人數達到33萬1602人，比去年同期增長了23.3%，占國際生總數約三成(29.4%)，而往年人數領先的中國在美留學生，此學年僅27萬7398位，較同期減少4.2%，占總留學生數的24.6%。這也是過去15年來，印度在美留學生數首度超越中留生。

這份報告由美國國際教育研究所(Institute of International Education, IIE)發布，該機構調查了全美將近3000所大學的留學生現況，並連續75年在每年的11月公布當年度的留學生人數增減及趨勢發展。

最新數據指出，2023/24學年在美國各大學院校就讀的國際學生總數達到了112萬6690人，與上一年相比增長了6.6%，這也是繼2019/20學年以來的連續第三年上升。

印度及中國兩國的留學生人數，繼續高占在美留學生的關鍵地位，兩者合併的比率占了半壁江山(54％)。

該報告稱，中國雖然在美總留學生人數降到第二多，但在大學部(8萬7551名)及非學位學生(5517個)的人數方面，仍居各國之冠。此外，申請畢業實習OPT的中國留學生 人數增長了12％，達到6萬1552個。

全美有最多留學生就讀的大學，前十名依序為：紐約市 的紐約大學(2萬7247人)、波士頓的東北大學(2萬1023人)、紐約市的哥倫比亞大學(2萬321人)、亞利桑納州立大學(1萬8430人)、南加大(1萬7469人)、香檳伊利諾大學(1萬5376人)、波士頓大學(1萬2853人)、柏克利加州大學(1萬2441人)、印第安納州普渡大學(1萬2181人)、北德州大學(1萬1917人)。

在就讀專業方面，數學與電腦科學專業依舊是國際學生的首選，共有28萬0922人主修上述科系；工程類專業居次，有21萬163人攻讀；商業與管理科系排名第三，就讀人數達到15萬9810人。

整體而言，STEM領域(科學、技術、工程及數學)的科系仍最受留學生歡迎，國際學生群體中主修的科系的占比達五成。

該份交流門戶開放報告詳情，可查詢官網：https://opendoorsdata.org/。