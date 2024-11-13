聯邦政府海外雇員洩露以色列攻打伊朗機密遭起訴

聯邦政府海外雇員拉曼(Asif W. Rahman)涉嫌洩露以色列將攻打伊朗的機密，12日在柬埔寨遭聯邦調查局(FBI)探員逮捕，14日將在關島聯邦法院應訊。美聯社

紐約時報13日報導，聯邦政府海外雇員拉曼(Asif W. Rahman)涉嫌洩露以色列 將攻打伊朗 的機密，12日在柬埔寨遭聯邦調查局(FBI)探員逮捕，14日將在關島聯邦法院應訊。

報導指出，拉曼並不是軍方成員，根據法院紀錄，拉曼是聯邦政府海外地區雇員，但未註冊服務單位。

以色列今年稍早遭受飛彈攻擊之後，拉曼涉嫌洩露以色列打算向伊朗報仇的軍事機密。拉曼上周在維吉尼亞州 聯邦法院遭到司法部兩項罪名起訴，包括蓄意保留、傳送國防訊息。

拉曼洩露的機密文件是由國家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency)撰寫，文件當中利用美國間諜衛星取得資料，對影像與訊息進行分析，研判以色列可能攻擊伊朗。國家地理空間情報局的任務包括支援美國情報機關與軍方行動。

洩露文件上個月開始在社群媒體Telegram流傳。美國官員先前表示，不知道檔案從哪裡外洩，正在調查洩密來源。聯邦調查局上個月表示，與國防部、情報單位密切合作，調查檔案外洩事件。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，拉曼14日在關島聯邦法院到案後，司法部將請求法官讓拉曼改在維吉尼亞州受審。