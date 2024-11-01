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別忘了…日光節約時間周日結束 明晚睡前撥慢1小時

記者張聲肇／即時報導
麻州一家銀行的員工將時鐘撥慢一小時，恢復到標準時間。今年日光節約時間將於3日凌晨2時結束。(美聯社)
麻州一家銀行的員工將時鐘撥慢一小時，恢復到標準時間。今年日光節約時間將於3日凌晨2時結束。(美聯社)

今年日光節約時間將於3日凌晨2時結束，周六晚入睡前，記得把時鐘撥慢一小時，周日就可多睡一小時。明年3月9日恢復日光節約時間，才再撥快一小時。

冬季「標準時間」的缺點是天黑得早，下午還不到傍晚時分，天色就暗了下來，要運動、出門，要注意抓準日落時間。早上出門，則可能天色未亮，因此有必要調整就寢時間。

有「季節性情緒失調」(Seasonal Affective Disorder，SAD)的人，也就是因為秋冬晝短夜長而引發憂鬱症的患者，這段時間可能也比較難過，須注意調適。

多數人較難適應的是春天時鐘撥快一小時後的日光節約時間：早晨天色仍暗，傍晚卻仍明亮如正午，很多人的生理時鐘一時調整不過來，可能連續幾個禮拜甚至更久，都難以入眠。研究報告指出，時鐘往前調一個小時之後，心臟病發和中風的案例都增加。

美國醫學會(American Medical Association)和美國睡眠醫學學會(American Academy of Sleep Medicine)等主張廢止日光節約時間，回歸標準時間，因為標準時間更符合太陽起落的規律，也更符合人體的生理規律。

多數國家不採行日光節約時間，至於還採納「爭取運用這一小時日光」的國家，主要在北美洲和歐洲，不過各國何時開始何時結束，日期也不盡相同。美國國內也有兩個州─亞利桑那和夏威夷不採行日光節約時間。

國會曾多次試圖立法免除每年調整時間兩次的麻煩及副作用，但都功敗垂成。最近一次是2022年參院通過法案，2023年起全年實行日光節約時間，但眾院未通過。

公衛專家說，參院搞錯方向了，要免去調整時間的麻煩與副作用，就該永久廢止日光節約時間，恢復標準時間，這才符合「自然健康」法則。

參院 眾院 心臟病

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