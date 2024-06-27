最高法院擋下普度製藥「奧施康定」和解案

奧施康定（Oxycontin）屬於類鴉片藥物之一。（美聯社）

類鴉片處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)導致成癮氾濫，製造商普度製藥(Purdue Pharma)挨告後2022年與州政府、地方政府達成60億和解並聲請破產 ，持有普度製藥的薩克勒(Sackler)家族因為和解協議的免責條款而躲過民事究責。最高法院大法官 27日以5票對4票表決結果，駁回這項引發高度爭議的和解案。

有線電視新聞網(CNN)報導，保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)撰寫的主要意見書指出，薩克勒家族在和解案中獲得的免責，遠超過一般破產案件的規模，避開涉嫌過失致死或詐騙而可能挨告，拿出和解金額跟家族擁有資產數目相差甚遠。戈薩奇指出，不論薩克勒家族如何主張免責，都不符合破產法。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在不同意見書中則說，裁決結果將對數以千計的類鴉片藥物受害者造成重大打擊。

卡瓦諾說，藥物受害者原本期盼纏訟多年之後能夠得到巨額金錢賠償，獲得彌補的機會現在則遭到剝奪。卡瓦諾在意見書中指出，國會應該修改破產法，解決這起判例恐將引發的亂象。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)以及兩名自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、Elena Kagan)均持不同意見。

位於紐約的聯邦第二巡迴上訴法院去年核准普度製藥的和解協議，但司法部提出上訴要求最高法院介入。代表美國政府在最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)向最高法院指出，根據破產法規定，受害者提告權利不能在未經同意之下就被剝奪。

2023年8月，最高法院為和解協議暫時喊停，等候聽取言詞辯論。

華盛頓郵報報導，根據疾病管制暨預防中心(CDC)統計，2000年以來，美國累計超過30萬人因類鴉片處方藥服用過量而死亡。藥物濫用危機過去幾年隨著合成類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)盛行而更加惡化，平均每年超過10萬人藥物過量致死。州政府、地方政府、原住民 部落、醫院及受害者紛紛對製藥廠商、藥品經銷商、零售連鎖藥局提告，各種官司已讓各州政府累計獲得用來打擊藥物氾濫危機的500多億元和解金。