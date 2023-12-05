普度製藥破產聲請 最高院兩難

普度製藥生產的鴉片類止痛藥「奧施康定」。(路透)

鴉片類止痛藥「奧施康定」(OxyContin)導致成癮氾濫，製造藥商普度製藥(Purdue Pharma)挨告之後去年與多個州和地方政府達成60億元和解並聲請破產 。然而，最高法院大法官 4日對於是否批准普度製藥破產聲請陷入兩難，顧慮擁有普度製藥的超級富豪薩克勒(Sackler)家族因此逃過面對民事訴訟究責，又擔心協議破局可能讓受害民眾遭到二度傷害。

大法官們4日聆聽兩造口頭辯論。普度製藥去年與州政府、地方政府達成和解之後，拜登 政府雖然提出上訴，聯邦法院裁定和解有效。今年8月，最高法院將普度藥廠和解案暫時擋下。

根據和解協議，普度製藥以60億元與州政府及地方政府和解之後，藥廠負責人日後將免於挨告。最高法院大法官必須裁決的重點在於，美國破產法是否允許普度製藥透過企業重整過程，為薩克勒家族成員提供法律保護。薩克勒家族成員並沒有以個人身分聲請破產。

路透報導，某些大法官在發言中對拜登政府的立場提出質疑。保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)對代表司法部出庭的律師甘農(Curtis Gannon)說，破產法院批准類似案件已經有30年，這類案件交由最高法院裁決是「非常不妥」。

部分大法官則對於薩克勒家族得以受到破產法保護而表示憂心。自由派大法官凱根(Elena Kagan)則對普度製藥委任律師葛瑞(Gregory Garre)說，從某種角度來看，薩克勒家族成員得到的結果比一般破產協議更好，因為家族成員得以受到保護，不必面臨詐欺、瀆職(willful misconduct)等罪名的訴訟，如此狀況通常在破產案例裡並不會出現。

美聯社報導，薩克勒家族拿出60億元為「奧施康定」和解、同意放棄藥廠所有權，但實際上保住的財產卻比60億元多出許多。聲請破產後，普度製藥透過重整將成為新的機構，營利將用來研發疾病治療與預防。

最高法院外則有少數抗議人士舉著「薩克勒不要臉」、「多少錢都不能讓薩克勒免責」的海報。