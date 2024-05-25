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夏季旅遊潮國殤日啟動 從公路堵到LAX

堪州、密州等面臨4級風暴 休士頓、邁阿密恐有破紀錄高溫

編譯徐薏茹／即時報導
強烈暴風雲夾雜著大雨和冰雹迅速掠過堪薩斯州蕭尼郡上空。(美聯社)
強烈暴風雲夾雜著大雨和冰雹迅速掠過堪薩斯州蕭尼郡上空。(美聯社)

嚴重惡劣天氣25日對大平原地區構成威脅，七個州超過800萬以上的人口可能遭預危險天氣，而南方則有大片地區處於高溫警報之下。

堪薩斯州、奧克拉荷馬州和密蘇里州部分地區面臨第4級(共5級)中度危險(Moderate Risk)的風暴，風暴預報中心(Storm Prediction Center)警告，一些持續時間長久的超級胞(supercell，雷暴的一種)可能產生強烈龍捲風，也許會出現巨大冰雹和具破壞性的強風。

風暴預計在25日午後稍晚加劇並持續至晚間，國殤日(Memorial Day)假期外出的民眾應留意惡劣天氣警告。

惡劣天氣預計26日將繼續向東蔓延，擴展至芝加哥、聖路易斯、納許維爾、小岩城等城市，可能出現破壞性強風、大冰雹和強烈龍捲風。

國殤日當天出現惡劣天氣的機會較小，但威脅預計將波及夏洛特、里奇蒙、巴爾的摩等城市，可能出現強烈風暴。

東岸地區可能面臨豪雨，東北部27日將遭遇另一波降雨，1至2吋的降雨量在國殤日當天可能引起洪水爆發。

大部分降雨會在國殤日稍晚降臨，民眾也許可以在當天上午挽回一些戶外行程。

與此同時，墨西哥灣沿岸地區的高溫持續，休士頓、紐奧良、邁阿密等城市本周末可能出現破紀錄高溫，酷熱指數可能上升至110到118度之間。

德州南部已發布高溫警報，超過800萬人25日處於酷熱警報下，未來幾天可能還會延續。

國家氣象局資訊顯示，截至25日上午中段，美墨邊境的布朗斯維爾溫度接近華氏90度，熱指數為104度。

德州西部、新墨西哥州、奧克拉荷馬部分地區、亞利桑納州、科羅拉多州也發布「紅旗警告」(Red Flag fire warning)，這些地區的溼度低於10%，風速高達每小時60哩，氣溫極高。

國家氣象局氣象專家泰勒(Zack Taylor)指出：「我們有非常乾燥的空氣、溫暖的溫度和強風，這在大範圍地區內造成高度的火災危險，可能導致火災迅速蔓延或無法控制。」

強烈暴風雲籠罩在愛阿華州達芬波特市上空。(美聯社)
強烈暴風雲籠罩在愛阿華州達芬波特市上空。(美聯社)
愛阿華州達芬波特市附近的280號州際公路上，一輛行駛中的大型聯結車竟被強風吹翻。...
愛阿華州達芬波特市附近的280號州際公路上，一輛行駛中的大型聯結車竟被強風吹翻。(美聯社)

高溫 新墨西哥州 德州

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