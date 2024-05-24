我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新航亂流後推座艙新措：安全帶燈號亮起時暫停供餐

不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

大氣總署預測風暴創新高 7大型颶風恐襲北大西洋

中央社華盛頓23日綜合外電報導
北大西洋6月1日起將進入颶風季，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，預測今年颶風季將「非比尋常」，可能有多達7個3級或以上的大型颶風出現。(路透)
北大西洋6月1日起將進入颶風季，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，預測今年颶風季將「非比尋常」，可能有多達7個3級或以上的大型颶風出現。(路透)

北大西洋6月1日起將進入颶風季，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，預測今年颶風季將「非比尋常」，可能有多達7個3級或以上的大型颶風出現。

3級颶風風速超過每小時111英里（約178公里），可對房屋造成嚴重破壞、將樹連根拔起，且經常導致水電供應中斷數天甚至數週。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署署長史賓拉德（Rick Spinrad）稱「從許多方面而言，這個季節將非比尋常」，並指由於大西洋溫度溫暖，加上與太平洋反聖嬰現象（La Niña）相關的天氣條件，預期風暴數量將增加。

據稱在人類造成的氣候變遷下，海水暖化與陸冰融化導致海平面上升，風暴因此遽增。

史賓拉德說道，國家海洋暨大氣總署歷年於5月發布的前景報告中，這次「關於具名風暴--包括颶風和大型颶風--的數量預測是最高的」，且只需一場風暴就足以摧毀一個社區。

根據國家海洋暨大氣總署，今年颶風季節總共可能形成17到25個風速超過每小時39英里（約63公里）的具名風暴，其中預計有8到13個風暴將達颶風強度。

美國國家氣象局（National Weather Service）局長葛蘭姆（Ken Graham）稱「當然有理由感到擔憂，但不須驚慌」，並敦促美國民眾為風暴可能來襲做好準備。

颶風 氣候變遷 暖化

上一則

挺巴學生示威遭拒發文憑 哈佛畢典數百人退席

延伸閱讀

以色列選手晉級歐洲歌唱賽決賽 上萬人為何示威

以色列選手晉級歐洲歌唱賽決賽 上萬人為何示威
今年颶風最多 賓大教授：命名風暴達27到39個

今年颶風最多 賓大教授：命名風暴達27到39個
比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議
大西洋海水升溫 今年颶風「空前的多」

大西洋海水升溫 今年颶風「空前的多」

熱門新聞

亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10
秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
第二代日裔美國人三輪芳子今年2月迎來110歲生日。(取材自Instagram/@todayshow)

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

2024-05-17 02:05

超人氣

更多 >
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人
硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名

硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名