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黑寡婦控聊天機器人「聲音似我」 OpenAI證據顯示「不是妳」

編譯陳韻涵／即時報導
OpenAI下架類似女星史嘉蕾喬韓森的爭議語音，但未解釋原因。（美聯社）
OpenAI下架類似女星史嘉蕾喬韓森的爭議語音，但未解釋原因。（美聯社）

好萊塢明星「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)20日表示，OpenAI「ChatGPT 4o」新版人工智慧(AI)聊天機器人的聲音，與她的聲音「極為相似」，但OpenAI 拒絕提供相關資訊；OpenAI同日宣布不再使用爭議語音，但未解釋原因。

華盛頓郵報22日報導，雖然很多人都覺得OpenAI聊天機器人語音「Sky」的聲音與史嘉蕾喬韓森在電影「雲端情人」的聲音非常相似，但是根據文件、錄音、選角導演和受雇女演員的經紀，OpenAI去年6月就雇用一名女演員來創造Sky的聲音，比OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)與喬韓森聯絡的時間早了幾個月。

這名要求匿名的經紀說，該名女演員證實OpenAI從未提過喬韓森或電影「雲端情人」 ，而華郵記者聽過的簡短聲音測試錄音也顯示 ，該女演員自然的聲音與AI生成的Sky聲音，聽起來完全相同。

喬韓森之前聲明表示，「去年9月，奧特曼邀請我為ChatGPT 4.0系統配音。他告訴我，他覺得由我為系統發聲，可以拉近科技公司和內容創作人士之間的隔閡，並讓消費者對人類和AI的巨變感到舒適。奧特曼說，他覺得我的聲音能夠撫慰人心。」

喬韓森表示，「經過深思熟慮並出於個人原因，我拒絕了這項提議。但在九個月後，我的親友和大眾都發現，名為『Sky』的系統聲音，聽起來跟我的聲音極為相似。」

美聯社報導，OpenAI上周推出新版聊天機器人「ChatGPT 4o」，宣傳新系統的語音對話能力及其他功能。

這項新技術很快就被拿來與喬韓森主要聲演的2013年愛情科幻電影「雲端情人」(Her)比較，該電影講述男主角與擬人化女聲AI助手的戀情，電影中的五種AI語音其中一種就叫「Sky」。

OpenAI透過聲明澄清，「Sky」的聲音並非「模仿」喬韓森，而是由專業聲優錄製，且還有其他版本的人聲；OpenAI表示，基於隱私原因，不會透露這名聲優的姓名。

這不是喬韓森第一次對AI企業採取法律行動，「綜藝」(Variety)雜誌報導，喬韓森和律師去年11月控告一間AI企業，指該公司在廣告中擅用AI生成她的肖像。

語音模仿是近年蓬勃發展的新技術，讓人可透過軟體模仿真人的聲音，卻也引發假訊息憂慮；這項技術已用於政治選戰，曾有人假造拜登總統的聲音，試圖誤導新罕布夏州的初選選民；另有名人的聲音被模仿，在社群平台上宣傳詐騙。

好萊塢明星史嘉蕾喬韓森不滿OpenAI「ChatGPT 4o」新版人工智慧聊天機...
好萊塢明星史嘉蕾喬韓森不滿OpenAI「ChatGPT 4o」新版人工智慧聊天機器人的聲音，與她的聲音「極為相似」。（美聯社）

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