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WSJ：拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票

記者顏伶如／即時報導
拜登總統(左)雖然推出多項支持勞工的政策，但前總統川普(右)有機會贏得工會選票，許多勞工階級民眾認為共和黨較能代表自己的價值理念。美聯社
拜登總統(左)雖然推出多項支持勞工的政策，但前總統川普(右)有機會贏得工會選票，許多勞工階級民眾認為共和黨較能代表自己的價值理念。美聯社

專欄作家薛米茲(Matthew Schmitz)、阿馬瑞(Sohrab Ahmari)23日在華爾街日報撰文指出，拜登總統雖然推出多項支持勞工的政策，但前總統川普有機會贏得工會選票，許多勞工階級民眾認為共和黨較能代表自己的價值理念。

文中指出，拜登在2020年大選前夕承諾要當「最挺工會的總統」，不過上台後對工會成員的支持卻相對薄弱。紐約時報與謝納學院(Siena College)去年10月的6個決戰州民調顯示，川普在工會成員之間的支持度與拜登不相上下，但2020年大選時拜登的工會成員支持度卻領先8%，身為少數族裔的勞工階級如今也對拜登感到不滿。川普5月1日在威斯康辛州瓦其沙(Waukesha)造勢活動上則說，共和黨已經成為「勞工的政黨」、「中產收入的政黨」。

為何拜登的勞工支持度走跌？薛米茲與阿馬瑞在專欄中指出，拜登雖然推出支持工會的政策，許多勞工階級選民卻認為民主黨不了解勞工族群的文化優先事項與經濟利益，甚至存有仇視，川普反而更能認真看待問題。最近引起轟動的暢銷書「白人鄉村之怒」(White Rural Rage)則指出，美國政治氛圍的轉變主要受到非都會區居民對移民、少數族裔及都市人的憤怒所驅動。

文中指出，造成政治氛圍轉變的主因還包括，許多勞工不支持民主黨的廣泛政策，反而比較青睞川普的政策優先項目。

民主黨建制派經常把反對移民勞工自由流通歸咎於仇外心態，但如此觀點卻無法解釋為何在Axios新聞網站最近民調裡，絕大多數西語裔民眾支持對移民勞工訂定更嚴格的規範，有42%西語裔民眾支持美墨邊境築牆，超過三分之一西語裔民眾贊成所有非法移民一律驅逐出境。

專欄寫道，川普在2016年選舉裡創下共和黨候選人近兩個世代以來的勞工工會家庭最高得票率，如果11月選舉在威斯康辛州、賓州、密西根州等決戰州勝出，原因將是選民認定川普才是能夠代表勞工階級的候選人。

勞工 拜登 川普

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