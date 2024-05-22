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挺台以觀察員身分參與WHA 布林肯：努力到最後一秒鐘

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日表示，持續爭取讓台灣參與今年度的世界衛生大會（WHA）。(歐新社資料照片)
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日表示，持續爭取讓台灣參與今年度的世界衛生大會（WHA）。(歐新社資料照片)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日在聯邦眾院外交委員會表示，持續爭取讓台灣參與今年度的世界衛生大會（WHA），美國必定會努力到最後一秒鐘，除了遊說他國加入協助，也直接跟北京談這件事。

今年的WHA將於5月27日到6月1日在瑞士日內瓦舉行，布林肯本月初發表聲明強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席第77屆WHA。

外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）說，WHA下周就要開會了，台灣到現在還沒收到邀請函，無法以觀察員身分與會。

布林肯表示，美國一直在努力協助台灣參與WHA，「我們必定會努力到最後一秒鐘」，美國一直在遊說其他國家參與此事，也直接跟北京談。

布林肯表示，台灣無法參與WHA，形同剝奪全球人民從台灣專業獲益的機會。

在WHA舉行前夕，亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）分別在不同場合表示，中方錯誤使用聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際體系外；此舉引發中方不滿，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤重申中方對台灣的主權，要求美方停止虛化掏空一中原則。

1971年10月25日，聯合國第26屆大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，該決議文承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織唯一合法代表，並把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構所非法占據的席位上驅逐出去。

2008年馬英九當選總統後，兩岸關係大幅改善，在北京的默許下，台灣自2009年起，每年以「中華台北」的名義、「觀察員」的身分參與WHA；2016年民進黨又執政，當年台灣收到的WHA邀請函，首度註記「根據2758號決議、WHA第25.1號決議等上述文件中之一個中國原則」，民進黨政府也率團以觀察員身分參與WHA；但自2017年起，台灣就不再收到邀請函。

布林肯日前聲明指出，台灣在2009年至2016年間以觀察員身分參與WHA，接著便被排除在這些會議之外迄今；美國強烈鼓勵WHO恢復邀請台灣。

布林肯表示，美國支持台灣有意義參與國際論壇，這符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

WHA 布林肯 聯合國

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