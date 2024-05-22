電腦系畢業生 比5年前躍增40% 就業機會減少

大學電腦資訊科系仍然熱門，從科技業、金融業到零售業 都爭相招聘相關人才，但今年電腦系畢業生卻可能發現一個令人氣餒的現實：工作機會不增反減。

華爾街 日報報導，數年前積極擴張的科技巨人，如今對初階職務人員需求減少，甚至大舉裁減這類工作。同時，科技公司日益聚焦於人工智慧(AI )，這種技術可能降低對程式設計人員的需求。徵才網站刊登的職缺顯示，軟體開發職務數量已比疫前水準大減30%。

電腦系畢業生數目比往年大增，也加劇求職競爭。根據聯邦教育部的資料，2023年全美主修電腦與資訊科學的學生總數超過60萬人，比五年前躍增40%；2021年取得學士學位者超過10萬人，比十年前增加140%。

當然，一流學府的電腦系畢業生仍找得到工作，薪酬約有7.5萬美元，位於全美大學與雇主協會(NACE)年薪訪調結果的高檔。只不過，這些高材生最後未必都進入臉書(Facebook)或Google。

追蹤科技業的非營利組織CompTIA研究長賀伯特表示，大型科技公司正積極招募AI相關人才，但許多職務需要豐富經驗，是剛出校門的畢業生所缺乏的。

今年美國電腦系畢業生的年薪可望比去年提高2.7%，增幅在八個NACE調查學科當中最小。

以往，感恩節還沒到，電腦系學生就已有許多工作機會排隊等著他們，如今僧多粥少，迫使他們擴大找工作時的撒網範圍。

北卡羅來納大學電腦學系職涯發展主任強森說，如今學生平均每人應徵至少150份工作，許多人等到春季還未收到回音；對照下，幾年前，學生通常只丟20到40份履歷，秋季就接獲錄取通知了；更多學生不再只鎖定科技服務公司，也向科技產品公司投石問路，另有些畢業生進入銀行或零售公司。