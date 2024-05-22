iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

丹佛市一亞裔少年在其手機被盜後，使用「找回我的iPhone 」功能，追蹤到他以為盜賊所在住宅，為報復防火燒屋，未料到卻燒錯了房子，導致該屋中5人命喪火海。本周，該案少年通過認罪減刑協議對兩項二級謀殺罪名認罪，面臨最高60年的刑期。

這件烏龍悲劇發生在2020年8月5日，當年，嫌疑人裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)只有16歲。在手機被偷之後，他使用「找回我的iPhone」功能追蹤手機定位，並來到一個住宅區，卻錯誤認為小偷就住在該區域的一棟住房中。而事實是，該房住著與手機小偷毫不相關的一個塞內加爾家庭。

根據法庭文件，監控錄像拍到包括裴凱文在內的三人戴著面具和穿著深色連帽衣，在凌晨2時26分出現在事發街區，至少有一人手持汽油罐。他們進入受害者屋內，使用汽油罐點燃了房屋的後部。

根據丹佛警局，住所內的迪奧爾(Diol)家庭有5人死亡，包括29歲的Djibril、23的Adji以及兩人22個月大的女嬰Khadija、25歲的Hassan以及她7個月大的女嬰Hawa Beye。

當時屋內其餘三人通過窗戶逃出存活，但在出逃過程中有人摔斷骨頭。

家住丹佛的一家人中5人被縱火燒死。(美聯社)

這期案件中還有兩名嫌疑人，當年與裴凱文一同縱火，其中，18歲的西伯特(Dillon Siebert)在2022年對二級謀殺罪名認罪，被判處先在青少年懲戒所服刑3年之後，到科州州立監獄 服刑7年；另一名嫌疑人是當年16歲的西摩 (Gavin Seymour)，他在今年1月認罪，被判處40年徒刑。

今年已經20歲的裴凱文上周通過認罪減刑協議對兩項二級謀殺罪名認罪，將於今年7月2日被判刑，最高將面臨60年監禁。