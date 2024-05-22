交碎紙、私藏歐巴馬信函…川普密件門 解密檔案5大看點

(美聯社檔案照)

前總統川普 「密件門」聯邦起訴案多項檔案在佛州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)同意下解密，新聞周刊(Newsweek)22日報導指出，解密文件五大看點包括川普把已經撕爛的檔案紙張直接交還國家檔案館。

川普遭控2021年1月卸任之後將機密檔案從白宮 帶到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部住所。聯邦檢察官史密斯(Jack Smith)以非法保存機密文件、妨礙聯邦取回檔案等40項罪名起訴川普，川普均辯稱無罪。史密斯與川普辯護律師團經過幾個月攻防角力，雙方終於在21日達成協議，甘農裁定檔案解密。史密斯與司法部調查團隊一直希望檔案維持保密以免證人身份曝光。

川普說北韓 檔案高度敏感，無法透過聯邦快遞(FedEx)寄送

國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)公布的電郵紀錄顯示，川普將與北韓有關的高度敏感機密文件放在海湖莊園，面對國家檔案館索取時，川普並未交回，理由是透過聯邦快遞寄送將有安全風險。

川普律師在寫給國家檔案管的電郵中，詢問能否派人從海湖莊園把檔案帶到華府國家檔案館親手繳回，但一直在等候回音。姓名獲得保密處理的律師指出，這是交回北韓機密檔案出現耽誤的主要原因，並非川普故意拖延。

川普把已經撕爛的檔案紙張交還國家檔案館

川普政府官員把某些被川普撕爛的檔案紙張用膠帶黏好之後交還，這批文件後來送交國家檔案館。不過，有些被川普撕爛的總統文件則沒有黏回，而是直接送交國家檔案館。

川普曾在私人座機上秀出機密地圖

2022年5月，一名川普官員接受聯邦調查局(FBI)約談時透露，2021年夏天陪同川普從新澤西州貝明斯特(Bedminster)搭乘私人專機時，川普拿出一份機密地圖，並對機上其他乘客說明地圖內容為何。

川普聲稱國家檔案館監視離開白宮的過程，手段就像聯邦調查局

川普律師向甘農聲請動議指出，國家檔案館跟拜登政府串通，企圖以保留總統文件罪名陷害川普。川普律師說，國家檔案館與拜登政府官員監視川普離開白宮的過程，手段彷彿聯邦調查局。

國家檔案館認為川普私藏一封前總統歐巴馬留下的信函

根據白宮傳統，卸任總統離開白宮之際會為新任總統留下一封祝福信函，但川普把歐巴馬的信函視為私人紀念品而帶到海湖莊園。

國家檔案館對資深川普官員解釋說，不管歐巴馬何時寫信，川普是成為總統後收到信函，因此信件屬於總統紀錄presidential record)。