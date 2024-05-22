川普喬治亞州干預選舉案 兩大重要人物選舉告捷

選舉干預案主審法官、富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee，左)、富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。(美聯社)

前總統川普 遭控企圖干預2020年喬治亞州大選結果的兩大重要人物，21日在喬州 選舉雙雙告捷。華盛頓郵報報導，根據美聯社開票預測，富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)在民主黨初選勝出，11月大選將迎戰共和黨 對手克拉米爾(Courtney Kramer)；選舉干預案主審法官、富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)則在法官選舉當中取得勝利。

川普在喬州遭到干預選舉刑事起訴之後，威利斯與麥卡菲21日第一次面臨選舉考驗。

在民主黨初選當中，威利斯擊敗律師史密斯(Christian Wise Smith)，這是兩人二度交手。2020年，史密斯在民主黨富爾頓郡檢察官初選獲得第三名，今年捲土重來挑戰威利斯，初選期間頻頻批判威利斯辦公室投入過多資源在川普起訴案。

接下來在11月大選時，威利斯將面臨共和黨律師克拉米爾挑戰。克拉米爾在前總統川普執政期間曾在白宮實習，這次在共和黨初選輕鬆勝出。2020年大選過後，川普企圖在喬州推翻選舉結果，克拉米爾當時參與川普陣營運作。

有線電視新聞網(CNN)分析，亞特蘭大所在地富爾頓郡是選民支持民主黨較多的「深藍」選區，2020年大選時拜登在富爾頓郡得票率為73%，川普為26%。

華盛頓郵報分析，克拉米爾在大選當中打敗威利斯的勝算不高，但克拉米爾競選團隊可能擴大對威利斯以及川普起訴案的抨擊。

威利斯21日晚間在慶祝派對裡對支持者說，千萬不能掉以輕心。她說：「選舉活動不是今晚畫下句點，而是從今晚開始。」威利斯形容克拉米爾「缺乏資格」出任區域檢察官，從來不曾參與刑事訴訟出庭，不過卻獲得全國各地共和黨的選舉贊助與支持。

曾任喬州檢察官及聯邦檢察官的麥卡菲，去年獲得共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)任命遞補法官空缺。在21日舉行的富爾頓郡高等法院法官選舉裡，麥卡菲克服刑事辯護律師兼電台主持人帕提洛(Robert Patillo)挑戰，贏得4年法官任期。